Xiaomi и Honor подняли цены на планшеты из-за подорожавшей памяти

Возможно, рынок планшетов существует в тени смартфонов, но это не значит, что его не касаются общие тенденции ценообразования. Китайские компании Xiaomi и Honor были вынуждены поднять цены на свои планшеты из-за роста стоимости памяти, которая используется при их производстве. Рекомендованные розничные цены на эти планшеты в Китае уже выросли на величину от 5 до 20 %.

Компания Xiaomi увеличила стоимость своих популярных планшетов на сумму от $14 до $42, как сообщает South China Morning Post. Подорожали как модели начального уровня, входящие в семейство Redmi Pad 2, так и более дорогие Xiaomi Pad 8. Чем дешевле был изначальный планшет, тем более заметным оказалось повышение цены. Например, с июня Redmi Pad 2 вырос в цене на 20 %, если говорить о начальной конфигурации планшета. Премиальный Xiaomi Pad 8 теперь стартует с отметки $582 в пересчёте по курсу, что на 5 % выше прежней цены, установленной на старте продаж в сентябре.

Представителям Honor также пришлось заявить на страницах китайской социальной сети Weibo, что компания вынуждена повысить рекомендованные розничные цены на свои планшеты. Они пояснили, что все зависящие от памяти DRAM и NAND отрасли чувствуют ценовое давление. Резко возросший спрос на память в сегменте инфраструктуры ИИ способствовал возникновению дефицита и кратному росту цен на неё в целом по рынку. Смартфоны и планшеты не могли остаться в стороне от этой тенденции. Руководство Micron сегодня заявило, что 2026 годом дефицит памяти не ограничится.