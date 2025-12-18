Легендарная GTA: Vice City теперь доступна и в браузере — игра работает «практически на любых устройствах без установки», но есть нюанс

Команда Dos.Zone Team, реализовавшая в браузере легендарную пошаговую стратегию «Герои Меча и Магии III», сообщила о выпуске веб-версии культового криминального экшена с открытым миром GTA: Vice City от Rockstar Games.

Браузерный порт GTA: Vice City базируется на проектах re3 и reVC, которые представляют собой добытый с помощью обратной разработки (реверс-инжиниринга) исходный код GTA III и GTA: Vice City.

Веб-версия требует для старта 56 Мбайт (в процессе игры загружается 800 Мбайт), запускается «практически моментально», поддерживает «любые разрешения экрана», сенсорное управление, геймпады, облачные и локальные сохранения.

Браузерная GTA: Vice City с сенсорным управлением

В браузере GTA: Vice City доступна на портале Dos.Zone с оригинальной английской озвучкой и русским дубляжом от GamesVoice (команда получила разрешение на его использование), а также всеми ключевыми особенностями.

«Легендарная игра теперь доступна практически на любых устройствах без установки! Мы применили самые передовые и современные веб-технологии, чтобы сделать игру максимально доступной для всех!» — похвастались в Dos.Zone.

Скриншоты

В целях защиты от претензий правообладателей для разблокировки полной игры при достижении сюжетной контрольной точки в отеле Ocean View необходимо доказать наличие на системе легальной копии GTA: Vice City:

это делается с помощью указания пути к исполняемому файлу игры — факт наличия оригинальных ресурсов подтверждается посредством проверки контрольных сумм файлов;

браузерная версия представляется «исключительно в образовательных и исследовательских целях» и не является коммерческим распространением оригинального продукта;

без проверки пользователям доступен геймплей в открытом мире со всеми необязательными активностями.

GTA: Vice City вышла в 2002 году на PS2, а в 2003-м добралась до PC и Xbox. В 2021-м игра получила ремастер в рамках сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition для ПК, консолей и мобильных устройств.