После 12 лет ожидания Microsoft наконец ...
Новости Software

После 12 лет ожидания Microsoft наконец добавила в Windows Server нативную поддержку NVMe SSD

Компания Microsoft добавила нативную поддержку твердотельных NVMe-накопителей в состав операционной системы Windows Server 2025. Она доступна пользователям в качестве дополнительной опции. С момента появления первых NVMe SSD прошло 12 лет.

Источник изображений: TechPowerUp / Microsoft

Источник изображений: TechPowerUp / Microsoft

Ранее Microsoft преобразовывала команды для NVMe-накопителей в команды SCSI, что приводило к задержкам обработки и накладным расходам, замедляя скорость чтения/записи в обычно высокопроизводительных конфигурациях хранения данных. Родная поддержка NVMe стала возможной благодаря переработанной архитектуре хранилища Windows, которая больше не рассматривает все устройства хранения как устройства SCSI. Устраняя необходимость преобразования команд NVMe в команды SCSI, Windows Server снижает накладные расходы на обработку и задержку.

Согласно результатам теста DiskSpd, производительность чтения случайных файлов размером 4 Kбайт благодаря родной поддержке NVMe в составе Windows Server 2025 увеличилась примерно на 80 % — с 1,8 млн IOPS до 3,3 млн IOPS в среде файловой системы NTFS. При этом количество циклов CPU на операцию ввода-вывода сократилось примерно на 45 % по сравнению с Windows Server 2022.

Microsoft называет родную поддержку NVMe-накопителей «общедоступной функцией», но она является опциональной и отключена по умолчанию после октябрьского накопительного обновления, а её включение осуществляется через ключ реестра. Более подробно об этом можно почитать на сайте компании. Microsoft также заявляет, что разница заметна только в том случае, если накопитель использует встроенный драйвер StorNVMe.sys, а не драйвер от производителя.

Обработка на основе SCSI, изначально разработанная для жёстких дисков с одной очередью, ограниченной 32 командами, не может в полной мере использовать возможности флеш-памяти. В свою очередь стандарт NVMe был специально разработан для твердотельных накопителей с поддержкой 64 000 очередей, каждая из которых обрабатывает 64 000 одновременных команд. Таким образом родная поддержка NVMe у Windows Server 2025 позволяет отказаться от устаревших методов преобразования, повысить эффективность использования CPU и раскрыть все возможности аппаратного обеспечения для хранения данных текущего и будущего поколений.

Linux и VMware уже много лет предлагают встроенную поддержку NVMe, в то время как версии Windows Server всё это время предлагали только преобразование через SCSI. Что касается операционной системы Windows 11, то Microsoft не сообщает, когда в ней появится такая же встроенная поддержка NVMe.

Источник:

Теги: nvme, операционная система, windows server 2025, microsoft
