Xiaomi представила глобальные версии смартфонов Redmi Note 15 и Note 15 5G — от €229

Компания Xiaomi представила глобальные версии смартфонов Redmi Note 15. Базовая модель Redmi Note 15 снова предлагается в двух вариантах: с поддержкой 4G и с поддержкой 5G. Оба устройства имеют одинаковый дизайн, экраны и задние крышки.

Источник изображений: Redmi

Обе глобальные версии Redmi Note 15 получили закруглённые по краям 6,7-дюймовые AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3200 кд/м2 и встроенными отпечатками пальцев.

Источник изображений здесь и ниже: GSMArena

Модель Note 15 5G оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, предлагает 8 или 12 Гбайт ОЗУ, а также 128/256 или 512 Гбайт постоянной памяти. Версия Note 15 4G получила процессор MediaTek Helio G100 Ultra, к которому предлагаются 6 или 8 Гбайт ОЗУ с теми же вариантами выбора объёма постоянной памяти.

Устройства получили 108-Мп основные камеры на базе сенсора Samsung ISOCELL HM9 с оптической стабилизацией. 5G-версия также оснащена 8-Мп широкоугольной камерой, в свою очередь модель 4G предлагает 2-Мп вспомогательный датчик глубины сцены. Спереди у новинок находится 20-Мп селфи-камеры.

Модель Note 15 4G получила батарею на 6000 мА·ч с поддержкой 33-Вт зарядки. Модель Note 15 5G предлагает кремниево-углеродный аккумулятор на 5520 мА·ч с поддержкой более быстрой зарядки на 45 Вт. Оба устройства работают под управлением HyperOS 2.0 на базе Android 15. 4G-вариант предлагает защиту от воды и пыли по стандарту IP64, версия 5G получила защиту IP66.

Redmi Note 15 доступен в синем, фиолетовом, зелёном и чёрном вариантах исполнения. Стоимость устройства начинается с €229 за конфигурацию с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти.

Redmi Note 15 5G предлагается в синем, фиолетовом и чёрном вариантах исполнения по цене от €279 за версию с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти. Предзаказы на смартфоны начнут принимать с 5 января.

