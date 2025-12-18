В Steam стартовала закрытая «альфа» амбициозной ролевой игры Warhammer 40,000: Dark Heresy — как получить доступ

Вслед за двухдневной задержкой разработчики из студии Owlcat Games объявили о запуске в Steam закрытого альфа-тестирования своей амбициозной партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Dark Heresy во вселенной мрачного будущего.

Доступ к закрытой «альфе» получат покупатели «Цифрового комплекта разработчика» ($80) и коллекционного издания ($289) Dark Heresy. Приобрести наборы можно на официальном сайте Owlcat Games.

Участникам обещают возможность познакомиться с механиками (в том числе системой расследований), встретить новых персонажей и компаньонов, а также прикоснуться к тайне истории Warhammer 40,000: Dark Heresy.

Старт закрытого альфа-тестирования Warhammer 40,000: Dark Heresy сопровождался новым геймплейным трейлером, в котором на фоне кадров игрового процесса рассказывают о трудностях работы Инквизитора.

«Да будет ваша вера чиста и непоколебима и хранит вас Бог-Император, аколит. Обязательно доложите нам как можно скорее. Результаты этой миссии помогут определить будущее Warhammer 40,000: Dark Heresy», — напутствуют авторы.

Игрокам в роли аколита Инквизиции предстоит возглавить отряд разношёрстных союзников, дать бой ереси в глубинах сектора Каликсиc и столкнуться с угрозой Тиран-Звезды, которая погружает в пучины безумия целые миры.

Dark Heresy создаётся для PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Заявлена мрачная детективная история, непростой моральный выбор, система убеждений, пошаговые бои, озвучка диалогов и поддержка русского языка (текст).