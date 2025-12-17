Закрытая «альфа» Warhammer 40,000: Dark Heresy задержится, но ненадолго — Owlcat подтвердила новую дату выхода

Разработчики из студии Owlcat Games сообщили о переносе старта закрытого альфа-тестирования своей амбициозной партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Dark Heresy во вселенной мрачного будущего.

Напомним, о планах на закрытую «альфу» Warhammer 40,000: Dark Heresy разработчики рассказали в середине октября, а к концу месяца подтвердили точную дату старта испытаний — 16 декабря.

Однако 16 декабря вместо запуска тестирования пользователей ждал анонс переноса. Задержка оказалась незначительной — как стало известно, теперь закрытая «альфа» Warhammer 40,000: Dark Heresy стартует 18 декабря.

Причиной переноса оказались «несколько блокирующих проблем», которые специалисты Owlcat Games обнаружили в тестовой сборке Warhammer 40,000: Dark Heresy в ходе финальных проверок.

«Это было непростое решение, но мы верим, что так будет правильно. Дополнительное время позволит нам устранить проблему и улучшить ваше первое впечатление от Dark Heresy. Спасибо за вашу поддержку и понимание!» — поделились в Owlcat.

Доступ к закрытой «альфе» Dark Heresy получат покупатели расширенного ($80) и коллекционного ($289) изданий. Участникам обещают возможность познакомиться с механиками, встретить новых персонажей и прикоснуться к тайне истории.

Dark Heresy создаётся для PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Заявлена мрачная детективная история, непростой моральный выбор, система убеждений, пошаговые бои, озвучка диалогов и поддержка русского языка (текст).