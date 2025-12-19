Сегодня 19 декабря 2025
Хакеры из Северной Кореи похитили за 2025 год рекордные $2 млрд в криптовалюте

Хакеры Северной Кореи похитили криптовалюту на рекордные $2 млрд в этом году, что более чем на 50 % превышает показатели 2024 года. Согласно отчёту компании Chainalysis, о котором сообщает Bloomberg, эти средства составляют большую часть от примерно $3,4 млрд, украденных у криптовалютной индустрии с января 2025 года. Общая сумма краж, связанных с криптовалютой и приписываемых КНДР с начала ведения статистики, достигла как минимум $6,75 млрд.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Значительная часть годовой суммы связана с крупнейшей в истории цифровой кражей в феврале, когда хакеры из КНДР похитили $1,5 млрд с криптобиржи Bybit. Компания Chainalysis утверждает, что КНДР продолжает представлять одну из значительных угроз безопасности криптовалют среди всех государств-акторов. Глава отдела разведки по национальной безопасности Chainalysis Эндрю Фирман (Andrew Fierman) заявил в электронном письме, что кража криптовалюты стала для Северной Кореи прибыльным механизмом финансирования, а доходы от этих взломов поддерживают режим государства.

Массивный приток похищенных средств в начале 2025 года, по словам исследователей, позволил получить беспрецедентное представление о методах отмывания крупных сумм криптовалюты северокорейскими хакерами. Они используют сложные техники, включая структурирование платежей в блокчейне меньшими траншами, что снижает вероятность их обнаружения системами мониторинга. При этом, несмотря на снижение количества известных взломов в этом году, КНДР смогла добиться высокоэффективных компрометаций, внедряя своих IT-специалистов в криптосервисы для получения привилегированного доступа.

В ноябре южнокорейская ведущая криптобиржа Upbit сообщила о хищении цифровых активов на сумму около $30 млн, которое произошло через день после объявления о поглощении компании Naver. Bloomberg отмечает, ссылаясь на южнокорейские СМИ, что за этой кражей предположительно стоит хакерская группа Lazarus, связанная с КНДР.

Источник:

Теги: криптовалюта, хакеры, северная корея
