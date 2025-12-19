Сегодня 19 декабря 2025
Новости Software Стратегия Riot подтвердила работу над секретным ре...
Новости Software

Riot подтвердила работу над секретным ремейком League of Legends — первые подробности League Next

Разработчики из американской студии Riot Games (принадлежит китайскому IT-гиганту Tencent) не спешат выпускать League of Legends 2, однако трудятся над секретным ремейком популярной MOBA.

Источник изображений: Riot Games

Источник изображений: Riot Games

Агентство Bloomberg со ссылкой на пятерых нынешних и бывших сотрудников Riot сообщило, что студия готовит к запуску League Next — самое крупное обновление в истории League of Legends. Релиз запланирован на 2027 год.

League Next позиционируется как переосмысление визуального стиля League of Legends (персонажи, арены, интерфейс) и технической составляющей. Цель переработки — привлечь больше игроков и упростить выпуск обновлений.

Вслед за публикацией Bloomberg официальный микроблог League of Legends выпустил видео, в котором исполнительный продюсер Пол Белецца (Paul Bellezza) и глава студий разработки «Лиги» Андрей ван Рон (Andrei van Roon) подтвердили утечку.

Над проектом трудится бо́льшая часть команды. Обещают отказ от отдельного клиента, визуальный апгрейд Ущелья призывателей, переработку рун, геймплейные корректировки и улучшение опыта для новых игроков.

Обновление будет включать и другие особенности, однако раскрыть их сейчас Riot не может. Компания обещает поделиться подробностями в 2026 году между турниром Mid-Season Invitational и Worlds (чемпионатом мира по League of Legends).

League of Legends вышла в уже далёком 2009 году, но до сих пор остаётся одной из самых популярных видеоигр на планете. Ежемесячная аудитория MOBA от Riot превышает 100 млн человек.

Источники:

Теги: league of legends, riot games, moba
