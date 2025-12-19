Сегодня 19 декабря 2025
Спутник Starlink вышел из-под контроля и разбросал вокруг обломки

Компания Starlink располагает группировкой из более чем 9000 спутников связи, которые вращаются вокруг Земли на низкой орбите, поэтому любые аномалии в их движении могут представлять значительную опасность для других космических объектов искусственного происхождения. Недавно один из спутников потерял способность управляться с Земли и разбросал некоторое количество обломков вокруг себя.

Иллюстрация не имеет отношения к инциденту. Источник изображения: SpaceX

Иллюстрация не имеет отношения к инциденту. Источник изображения: SpaceX

В эту среду SpaceX сообщила об имевшей место аномалии в работе спутника Starlink под номером 35956. Точно неизвестно, что именно произошло, но «аномалия привела к сбросу давления в топливном баке, быстрому уменьшению полуоси большого овала орбиты примерно на 4 км и выходу небольшого количества отслеживаемых объектов с низкой относительной скоростью», сообщает SpaceX.

Последние не должны представлять опасности для прочих спутников, находящихся в околоземном пространстве, но SpaceX считает своим долгом предупредить об их наличии. Компания после инцидента с китайским спутником на прошлой неделе призвала всех операторов наладить более интенсивный обмен информацией о космических объектах.

По словам представителей SpaceX, инженеры компании активно занимаются поиском причин, приведших к проблемам со спутником 35956, и уже начали обновлять программное обеспечение прочих космических аппаратов, которое призвано предотвратить возникновение подобных инцидентов в будущем. Поскольку двигатели спутника 35956 теперь не могут работать из-за отсутствия топлива, он продолжит снижение с орбиты, войдёт в земную атмосферу и сгорит в её верхних слоях.

Деятельности МКС этот спутник не помешает, так как пройдёт от неё на достаточном расстоянии. С прошлого года компания уже была вынуждена направить в земную атмосферу несколько сотен устаревших спутников, поскольку они в своём поведении могли проявить опасные аномалии, угрожающие выходом из-под контроля. Аэрокосмические силы США и NASA получают от SpaceX всю необходимую информацию для слежения за обломками спутника 35956.

Источник:

Теги: starlink, spacex, спутниковая связь, спутники, спутниковые группировки
