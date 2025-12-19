Иск о монополии App Store против Apple получил второй шанс в апелляционном суде США

В прошлом году судья окружного суда США Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) отменила собственное решение о признании коллективным иска, в котором Apple обвинялась в монополизации рынка приложений для iPhone. Теперь дело могут возобновить, передаёт Reuters.

В 2022 году, пережив целую череду ходатайств, апелляций и объединений жалоб на нарушение антимонопольного законодательства, дело Apple попало на стол судьи окружного суда США Ивонн Гонсалес-Роджерс — и на тот момент она отказалась признать его коллективным иском. Два года спустя она отменила это решение и дала делу ход, ограничив круг истцов — таковыми она признала только владельцев учётных записей Apple, которые потратили $10 и более на приложения или контент в приложениях.

В октябре прошлого года Apple оспорила предложенную истцами схему расчёта ущерба, судья Гонсалес-Роджерс вновь отменила собственное решение и лишила иск статуса коллективного, потому что истцы, по её мнению, не предложили схему, «способную надёжно показать ущерб и убытки, понесённые всеми участниками коллективного иска в рамках единой методологии». В ответ на это представители истцов заявили, что пересмотрят свои дальнейшие действия, и вскоре после этого подали ходатайство о разрешении на апелляцию, на которую теперь поступил ответ.

Девятый окружной апелляционный суд США удовлетворил ходатайство истцов о разрешении на апелляцию. На практике это означает, что он рассмотрит решение судьи Гонсалес-Роджерс об отмене статуса коллективного иска — в результате ему либо вернут статус коллективного, либо дело «спустят» самой Гонсалес-Рождерс на повторное рассмотрение, либо оставят её решение в силе. Суд апелляционной инстанции будет рассматривать только решение о квалификации иска как коллективного — суть антимонопольных обвинений в адрес Apple изучать он не станет. У стороны истцов теперь есть 14 дней, чтобы официально подать документы. Адвокат истцов Марк Рифкин (Mark Rifkin) заявил Reuters, что они «с нетерпением ожидают возможности представить и изложить по существу доводы апелляции в Девятом окружном суде». Со стороны Apple комментариев не последовало.