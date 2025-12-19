Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Иск о монополии App Store против Apple п...
реклама
Новости Software

Иск о монополии App Store против Apple получил второй шанс в апелляционном суде США

В прошлом году судья окружного суда США Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) отменила собственное решение о признании коллективным иска, в котором Apple обвинялась в монополизации рынка приложений для iPhone. Теперь дело могут возобновить, передаёт Reuters.

В 2022 году, пережив целую череду ходатайств, апелляций и объединений жалоб на нарушение антимонопольного законодательства, дело Apple попало на стол судьи окружного суда США Ивонн Гонсалес-Роджерс — и на тот момент она отказалась признать его коллективным иском. Два года спустя она отменила это решение и дала делу ход, ограничив круг истцов — таковыми она признала только владельцев учётных записей Apple, которые потратили $10 и более на приложения или контент в приложениях.

В октябре прошлого года Apple оспорила предложенную истцами схему расчёта ущерба, судья Гонсалес-Роджерс вновь отменила собственное решение и лишила иск статуса коллективного, потому что истцы, по её мнению, не предложили схему, «способную надёжно показать ущерб и убытки, понесённые всеми участниками коллективного иска в рамках единой методологии». В ответ на это представители истцов заявили, что пересмотрят свои дальнейшие действия, и вскоре после этого подали ходатайство о разрешении на апелляцию, на которую теперь поступил ответ.

Девятый окружной апелляционный суд США удовлетворил ходатайство истцов о разрешении на апелляцию. На практике это означает, что он рассмотрит решение судьи Гонсалес-Роджерс об отмене статуса коллективного иска — в результате ему либо вернут статус коллективного, либо дело «спустят» самой Гонсалес-Рождерс на повторное рассмотрение, либо оставят её решение в силе. Суд апелляционной инстанции будет рассматривать только решение о квалификации иска как коллективного — суть антимонопольных обвинений в адрес Apple изучать он не станет. У стороны истцов теперь есть 14 дней, чтобы официально подать документы. Адвокат истцов Марк Рифкин (Mark Rifkin) заявил Reuters, что они «с нетерпением ожидают возможности представить и изложить по существу доводы апелляции в Девятом окружном суде». Со стороны Apple комментариев не последовало.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ещё одна страна заставила Apple открыть iPhone для альтернативных магазинов приложений
iPhone наконец начнут отправлять уведомления на сторонние смарт-часы — но Apple всё равно всё ограничила
Суд разрешил Apple взимать «разумную комиссию» за платежи в обход App Store
Поисковой рекламы в App Store станет больше, предупредила Apple
Московский суд оштрафовал Telegram, Twitch и Pinterest на 6 млн рублей каждую
Россияне массово жалуются на навязывание мессенджера Max через блокировки «Госуслуг»
Теги: apple, судебные разбирательства, монополия
apple, судебные разбирательства, монополия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.