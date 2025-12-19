Сегодня 19 декабря 2025
Apple разрешила себе забирать деньги у разработчиков — даже задним числом и без предупреждения

Apple опубликовала новый вариант лицензионного соглашения с разработчиками, в котором предоставила себе право взыскивать с них неоплаченные средства — комиссионные и любые другие сборы она сможет вычитать из микротранзакций, которые проводит от имени разработчиков; а также удерживать деньги иными способами.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Изменение относится к разработчикам в регионах, где местное законодательство позволяет им использовать сторонние платёжные системы — подключая их, разработчик обязывается сообщать Apple о платежах через них и уплачивать необходимые комиссионные или сборы. В новом варианте соглашения Apple даёт себе возможность взыскивать, как она считает, надлежащую плату, если определит, что разработчик занизил свои доходы. Внешние платёжные системы разработчики, в частности, могут подключать в ЕС, США и Японии.

Компания будет «зачитывать или возмещать» то, что, по её мнению, ей причитается, в том числе «любые суммы, собранные Apple от вашего имени с конечных пользователей», то есть удерживать средства от продажи приложений, цифровых товаров, услуг или подписок. Apple заявляет о своём праве взимать эти деньги «в любое время» и «периодически», то есть разработчиков поставят перед фактом неожиданных вычетов, если компания посчитает, что разработчик неправильно установил сумму, которую ей должен. Как именно Apple будет определять, причитаются ли ей деньги, в документе не уточняется. Указанные средства компания будет взыскивать с любых «аффилированных лиц, материнских или дочерних компаний», связанных с учётной записью, по которой имеется задолженность. То есть средства могут удерживать от выручки за другие приложения того же разработчика или за приложения, которые издаёт материнская компания.

Изменения в соглашении касаются не только денежных отношений. В документе появились новые разделы, посвящённые технологии подтверждения возраста, особые условия для iOS-приложений в Японии и другие требования. Определяются требования, предъявляемые к голосовым помощникам, в том числе чат-ботам с искусственным интеллектом, которые активируются по нажатии боковой кнопки на iPhone; а также запрещается делать записи без ведома пользователя. Последняя норма касается аудио- и видеозаписей и записей изображения экрана — они часто используются разработчиками, чтобы устанавливать проблемы, с которыми пользователи сталкиваются в навигации по приложениям, или при поиске ошибок. Полного запрета на эти действия не вводится, но «ваше приложение не должно предназначаться для записи действий других лиц без их ведома», гласит документ. Как Apple намеревается применять это правило, покажет время.

apple, соглашение, комиссия
