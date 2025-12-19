Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Минцифры добавило в «белый список» сайты...
реклама
Новости Software

Минцифры добавило в «белый список» сайты МВД, МЧС, ряда СМИ и супермаркетов

Минцифры объявило о пополнении новыми ресурсами так называемого «белого списка» — перечня российских сервисов и сайтов, доступ к которым будет сохраняться в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности.

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

В перечень были добавлены ресурсы государственных ведомств, ряда СМИ и торговых сетей. В частности, сообщается о включении в список сайтов и сервисов Совета Федерации, МВД, МЧС, авиаперевозчиков «Аэрофлот» и «Победа», компании «Россети», оператора связи «Мотив», Московской биржи, сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка», изданий «Российская газета», «Ведомости» и «Московский комсомолец», ТВ-каналов «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ» и «Мир», супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович» и прочих организаций.

Ведомство отметило, что ранее в «белый список» были включены социально значимые сервисы ряда субъектов РФ в таких сферах как здравоохранение, образование, региональные госуслуги, общественный транспорт и др. На новом этапе перечень региональных ресурсов ещё больше расширился. Кроме того, в перечень были добавлены сайты администраций субъектов РФ.

Также Минцифры сообщило, что работа по расширению «белого списка» продолжается, то есть, в ближайшее время следует ждать его дальнейшего обновления.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Россияне в этом году массово меняли сотовых операторов — перенос номеров побил рекорд
Онлайн-кинотеатр, сайты СМИ и не только: Минцифры пополнило список ресурсов, доступных при отключениях мобильного интернета
Почитать и покататься: Минцифры расширило список веб-ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета
ИИ-боты OpenAI и Anthropic научатся распознавать несовершеннолетних пользователей
Иск о монополии App Store против Apple получил второй шанс в апелляционном суде США
«Красный код опасности» оказался обычной практикой в работе OpenAI — он помогает сфокусироваться
Теги: минцифры россии, белый список, мобильный интернет
минцифры россии, белый список, мобильный интернет
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.