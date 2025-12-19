Минцифры добавило в «белый список» сайты МВД, МЧС, ряда СМИ и супермаркетов

Минцифры объявило о пополнении новыми ресурсами так называемого «белого списка» — перечня российских сервисов и сайтов, доступ к которым будет сохраняться в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности.

В перечень были добавлены ресурсы государственных ведомств, ряда СМИ и торговых сетей. В частности, сообщается о включении в список сайтов и сервисов Совета Федерации, МВД, МЧС, авиаперевозчиков «Аэрофлот» и «Победа», компании «Россети», оператора связи «Мотив», Московской биржи, сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка», изданий «Российская газета», «Ведомости» и «Московский комсомолец», ТВ-каналов «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ» и «Мир», супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович» и прочих организаций.

Ведомство отметило, что ранее в «белый список» были включены социально значимые сервисы ряда субъектов РФ в таких сферах как здравоохранение, образование, региональные госуслуги, общественный транспорт и др. На новом этапе перечень региональных ресурсов ещё больше расширился. Кроме того, в перечень были добавлены сайты администраций субъектов РФ.

Также Минцифры сообщило, что работа по расширению «белого списка» продолжается, то есть, в ближайшее время следует ждать его дальнейшего обновления.