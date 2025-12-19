Samsung представила Exynos 2600 — первый в мире 2-нм процессор для смартфонов, и он может появиться в Galaxy S26

Samsung официально представила Exynos 2600 — свой флагманский процессор нового поколения, который, как ожидается, появится как минимум в некоторых смартфонах флагманской линейки Galaxy S26. Это важный продукт не только для компании, но и для всей отрасли — первый в мире мобильный чип для смартфонов, производимый с использованием 2-нм техпроцесса GAA (Gate-All-Around).

Переход на техпроцесс 2 нм означает рост производительности и энергоэффективности, а также улучшение тепловых характеристик — области, в которой чипы Exynos подчас проигрывали конкурентам от Qualcomm, MediaTek и Apple. Exynos 2600 включает в себя 10-ядерный центральный процессор на новейшей архитектуре Arm v9.3 с новыми ядрами C1-Ultra и C1-Pro; от традиционных маломощных ядер корейский производитель отказался полностью. Конфигурация процессора включает одно основное ядро C1-Ultra с тактовой частотой 3,8 ГГц, три производительных ядра C1-Pro с частотой 3,25 ГГц и шесть энергоэффективных ядер C1-Pro с частотой 2,75 ГГц — общая производительность, как утверждается, вырастет до 39 % по сравнению с Exynos 2500. Заявлена поддержка инструкций Arm SME2, благодаря которым повысится эффективность рабочих нагрузок машинного обучения на устройстве и снизится задержка при выполнении функций ИИ.

За графику в новом Exynos 2600 отвечает подсистема Xclipse 960, которая, как заявляет Samsung, вдвое превосходит показатели предшественника и на 50 % производительнее в трассировке лучей. Дебютировала технология Samsung Exynos Neural Super Sampling (ENSS) — масштабирование и генерация кадров с использованием ИИ, за счёт которой повысится качество игрового процесса без существенного увеличения энергопотребления. Встроенный нейропроцессор (ИИ-ускоритель) стал работать на 113 % быстрее, чем в предыдущем флагмане Exynos, позволяя запускать более сложные модели генеративного ИИ прямо на устройстве. Улучшены функции конфиденциальности и защиты данных с учётом перспективных угроз безопасности.

Новый Samsung Exynos 2600 поддерживает камеры с разрешением до 320 мегапикселей и обещает нулевую задержку затвора при съёмке в разрешении 108 мегапикселей. Поддерживается видеосъёмка в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду и 4K с частотой 120 кадров в секунду с HDR; также заявлена поддержка фирменного кодека APV от Samsung для видео повышенного качества. Сообщается о функции Visual Perception System, которая обнаруживает мелкие детали, в том числе моргнувших в кадре людей; технология Deep Learning Video Noise Reduction обещает повышение качества видео при слабом освещении. Процессор обработки изображений стал до 50 % более эффективным по сравнению с предыдущим поколением. Важнейшим нововведением отмечено решение Heat Path Block (HPB) — эпоксидный компаунд с тепловым сопротивлением, сниженным до 16 %, который поможет чипу поддерживать высокую производительность при тяжёлых нагрузках.

Кроме того, для Samsung Exynos 2600 заявлена поддержка памяти LPDDR5X, встроенных накопителей UFS 4.1, воспроизведения видео в формате HDR10+ и дисплеев с разрешением 4K и частотой обновления до 120 Гц. Модем и чип локальной беспроводной связи, по всей видимости, в процессор не встроены. Samsung пока не подтвердила, в каких устройствах будет использоваться Exynos 2600, однако сообщила о запуске его серийного производства; по неподтверждённым данным, процессор появится в смартфонах Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus на некоторых рынках.