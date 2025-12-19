Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Амбициозное выживание с динозаврами Ark ...
реклама
Новости Software

Амбициозное выживание с динозаврами Ark 2 выйдет только в 2028 году, а роль Вина Дизеля в сюжете под вопросом

Сооснователь Studio Wildcard Джереми Стиглиц (Jeremy Stieglitz) в интервью блогу Epic Games Store рассказал, когда ждать пропавший с радаров мультиплеерный симулятор выживания с динозаврами Ark 2.

Источник изображений: Studio Wildcard

Источник изображений: Studio Wildcard

Напомним, Ark 2 анонсировали в декабре 2020 года на церемонии The Game Awards. Релиз ожидался сначала в 2022-м, потом в 2023-м, затем в 2024-м. В июне Стиглиц говорил, что надеется выпустить игру «в течение следующих двух лет».

По словам Стиглица, теперь премьера Ark 2 запланирована на 2028 год. Выпуску будет предшествовать дополнение-приквел к Ark: Survival Ascended — вышедшему в ранний доступ осенью 2023 года ремастеру Ark: Survival Evolved на Unreal Engine 5.

Продажи Ark: Survival Ascended превышают 4 млн копий

Продажи Ark: Survival Ascended превышают 4 млн копий

Дополнение называется Legacy of Santiago, подведёт игроков к событиям продолжения и позволит Wildcard безопасно протестировать новые боевые механики из Ark 2 — аддон выйдет в четвёртом квартале 2027 года.

Основной особенностью Ark 2 планируют сделать амбициозную сюжетную кампанию, главную роль в которой должен исполнить голливудский актёр Вин Дизель (Vin Diesel). Однако масштаб его участия до сих пор под вопросом.

План на выпуск контента для Ark: Survival Ascended в 2026 и 2027 годах

План на выпуск контента для Ark: Survival Ascended в 2026 и 2027 годах

«Вопрос в том, как много мы сможем его использовать. День, пять, восемь часов? <...> У нас есть план на сюжет с большим количеством Вина Дизеля и план на сюжет с небольшим количеством Вина Дизеля», — заверил Стиглиц.

Ark 2 создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и Game Pass. Обещают огромный мир, паркур, боевую систему в духе Souls, враждебных NPC, графику на Unreal Engine 5 и кроссплатформенный моддинг на запуске.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Анонсирован Westlanders — симулятор выживания на Диком Западе с прогрессивной экономической моделью
Кооперативная RPG о выживании в мире летучих кораблей Echoes of Elysium получила новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam
Геймплейный трейлер раскрыл дату выхода в раннем доступе амбициозного выживания Prologue: Go Wayback! от создателя PUBG
Опять за старое: создание нового демо Intergalactic: The Heretic Prophet обернулось для сотрудников Naughty Dog жёсткими переработками
Riot подтвердила работу над секретным ремейком League of Legends — первые подробности League Next
«Пора взглянуть правде в глаза. ИИ с нами надолго»: режиссёр Kingdom Come: Deliverance 2 встал на защиту разработчиков Divinity
Теги: ark 2, studio wildcard, симулятор выживания
ark 2, studio wildcard, симулятор выживания
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.