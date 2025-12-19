Амбициозное выживание с динозаврами Ark 2 выйдет только в 2028 году, а роль Вина Дизеля в сюжете под вопросом

Сооснователь Studio Wildcard Джереми Стиглиц (Jeremy Stieglitz) в интервью блогу Epic Games Store рассказал, когда ждать пропавший с радаров мультиплеерный симулятор выживания с динозаврами Ark 2.

Напомним, Ark 2 анонсировали в декабре 2020 года на церемонии The Game Awards. Релиз ожидался сначала в 2022-м, потом в 2023-м, затем в 2024-м. В июне Стиглиц говорил, что надеется выпустить игру «в течение следующих двух лет».

По словам Стиглица, теперь премьера Ark 2 запланирована на 2028 год. Выпуску будет предшествовать дополнение-приквел к Ark: Survival Ascended — вышедшему в ранний доступ осенью 2023 года ремастеру Ark: Survival Evolved на Unreal Engine 5.

Дополнение называется Legacy of Santiago, подведёт игроков к событиям продолжения и позволит Wildcard безопасно протестировать новые боевые механики из Ark 2 — аддон выйдет в четвёртом квартале 2027 года.

Основной особенностью Ark 2 планируют сделать амбициозную сюжетную кампанию, главную роль в которой должен исполнить голливудский актёр Вин Дизель (Vin Diesel). Однако масштаб его участия до сих пор под вопросом.

«Вопрос в том, как много мы сможем его использовать. День, пять, восемь часов? <...> У нас есть план на сюжет с большим количеством Вина Дизеля и план на сюжет с небольшим количеством Вина Дизеля», — заверил Стиглиц.

Ark 2 создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и Game Pass. Обещают огромный мир, паркур, боевую систему в духе Souls, враждебных NPC, графику на Unreal Engine 5 и кроссплатформенный моддинг на запуске.