DirectX 12 исполнилось десять лет, и он всё ещё не собирается на пенсию

В конце лета 2014 года Microsoft объявила, что на следующий, 2015 год, запланирован выпуск Windows 10, а с ним дебютирует DirectX 12. Десять лет спустя Microsoft прекратила основную поддержку Windows 10, зато DirectX 12 стал, пожалуй, самым полным набором графических API.

Прошедшее десятилетие — огромный срок для игровой отрасли. В 2015 году лучшим игровым процессором был Intel Core i7-6700K — с тех пор Intel выпустила девять новых поколений процессоров, а заодно уступила лидерство в этом сегменте AMD. В сегменте видеокарт лидером осталась Nvidia, которая обновила пять поколений продукции, но флагманы чрезвычайно подорожали. DirectX 12 продолжал работать, хотя оставался прежним только по названию; в действительности, отметила Microsoft, пакет API за эти годы претерпел множество улучшений.

В 2018 году дебютировал компонент DirectX Raytracing (DXR) — отдельный API для трассировки лучей. Несколько лет спустя в обновлённом пакете DirectX 12 Ultimate появились Variable Rate Shading (VRS) для экономии ресурсов, Mesh shaders — прямой контроль над геометрией, а также обратная связь при выборке текстур. В 2021 году дебютировали AutoHDR — преобразователь стандартного контента в HDR; и DirectStorage — прямой доступ видеокарты к SSD. Сегодня архитектура графических процессоров расширяет назначение — парадигма сдвигается от чистой графики к большей самостоятельности видеокарт, и DirectX 12 следует этому тренду. В 2024 году появился компонент Work Graphs, который позволяет видеокарте самой распределять задачи; в 2025 году — Shader Execution Reordering, управляющий очерёдностью и группировкой шейдеров; и Cooperative Vectors — обработка данных в несколько потоков.

О выходе DirectX 13 в Microsoft умалчивают, но обещают, что пакет API продолжит развиваться вместе с другими технологическими решениями; компания и далее будет сотрудничать с производителями оборудования, а разработчики ПО продолжат получать инструменты, необходимые для реализации творческих замыслов. И, вероятно, большого значения номер не имеет: за минувшие годы DirectX 12 значительно изменился «под капотом». В играх используются графические и вычислительные шейдеры — DirectX 12 поддерживает и те, и другие, поэтому потребность в радикальном обновлении инструментов и выпуске принципиально нового DirectX 13 отсутствует. Та же игра Baldur's Gate 3 работает на DirectX 11 или Vulkan — последний едва ли уступает DirectX 12, но не даёт преимущества ни в производительности, ни в качестве графики. Тому же DirectX 11 уже 16 лет, а он тоже остаётся актуальным.