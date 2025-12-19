Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android «Как бы сильно вы ни ненавидели ZA/UM, э...
реклама
Новости Software

«Как бы сильно вы ни ненавидели ZA/UM, этого недостаточно»: фанатов возмутил новый патч для Disco Elysium

После скандального ухода ключевых разработчиков культового ролевого детектива Disco Elysium фанаты ZA/UM недолюбливают, и новейший патч для игры в глазах поклонников стал очередным поводом обозлиться на лондонскую студию.

Источник изображений: ZA/UM

Источник изображений: ZA/UM

Начиналось всё безобидно: 17 декабря ZA/UM выпустила для ПК-версии Disco Elysium небольшую заплатку, которая устраняет опасную уязвимость, найденную ранее в играх на движке Unity (к ним относится и «Диско»).

Комментарии под анонсом патча в Steam сразу же оказались переполнены негативными высказываниями в адрес ZA/UM, включая обвинения руководства студии в краже Disco Elysium у её настоящих создателей, но это был ещё не конец.

Как гласит список изменений и как быстро заметили пользователи, декабрьский патч Disco Elysium содержит ещё одно нововведение — рекламу следующей игры ZA/UM внутри «Диско».

Баннер шпионской ролевой игры под названием Zero Parades: For Dead Spies появился в главном меню и на экране паузы Disco Elysium. Сказать, что фанаты оказались не рады, значит не сказать ничего.

«Эта студия буквально украла игру у оригинальных разработчиков и теперь запихнула рекламу не только в главное меню, но и при каждом включении паузы. Как бы сильно вы ни ненавидели ZA/UM, этого недостаточно», — считает ItsKKing.

Zero Parades: For Dead Spies выйдет в 2026 году на PC (Steam) и PS5. Тем временем уволенные из ZA/UM со скандалом ключевые разработчики Disco Elysium во главе с Робертом Курвицом (Robert Kurvitz) трудятся над новой игрой в студии Red Info.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Larian Studios ответит на вопросы игроков об использовании генеративного ИИ в Divinity и не только
Вдохновлённая Disco Elysium ролевая игра Rue Valley получила крупный патч с новой концовкой и улучшениями на основе отзывов пользователей
Глава Larian подтвердил, что в разработке Divinity используется генеративный ИИ — фанаты в ярости, руководитель пытается объясниться
Польские аналитики рассказали, когда ждать третье дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 4 и Cyberpunk 2
Амбициозное выживание с динозаврами Ark 2 выйдет только в 2028 году, а роль Вина Дизеля в сюжете под вопросом
Fortnite не выйдет на iOS в Японии — Epic Games обвинила Apple в «саботаже и нарушениях закона»
Теги: disco elysium, za/um, ролевая игра
disco elysium, za/um, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.