«Как бы сильно вы ни ненавидели ZA/UM, этого недостаточно»: фанатов возмутил новый патч для Disco Elysium

После скандального ухода ключевых разработчиков культового ролевого детектива Disco Elysium фанаты ZA/UM недолюбливают, и новейший патч для игры в глазах поклонников стал очередным поводом обозлиться на лондонскую студию.

Начиналось всё безобидно: 17 декабря ZA/UM выпустила для ПК-версии Disco Elysium небольшую заплатку, которая устраняет опасную уязвимость, найденную ранее в играх на движке Unity (к ним относится и «Диско»).

Комментарии под анонсом патча в Steam сразу же оказались переполнены негативными высказываниями в адрес ZA/UM, включая обвинения руководства студии в краже Disco Elysium у её настоящих создателей, но это был ещё не конец.

Как гласит список изменений и как быстро заметили пользователи, декабрьский патч Disco Elysium содержит ещё одно нововведение — рекламу следующей игры ZA/UM внутри «Диско».

Баннер шпионской ролевой игры под названием Zero Parades: For Dead Spies появился в главном меню и на экране паузы Disco Elysium. Сказать, что фанаты оказались не рады, значит не сказать ничего.

«Эта студия буквально украла игру у оригинальных разработчиков и теперь запихнула рекламу не только в главное меню, но и при каждом включении паузы. Как бы сильно вы ни ненавидели ZA/UM, этого недостаточно», — считает ItsKKing.

Zero Parades: For Dead Spies выйдет в 2026 году на PC (Steam) и PS5. Тем временем уволенные из ZA/UM со скандалом ключевые разработчики Disco Elysium во главе с Робертом Курвицом (Robert Kurvitz) трудятся над новой игрой в студии Red Info.