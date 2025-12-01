Сегодня 20 декабря 2025
Разработчики Pioner раскрыли план обновлений, а пользователи «Игры Ростелеком» из-за последнего патча уже два дня не могут поиграть

Разработчики из российской студии с сербской штаб-квартирой GFA Games рассказали о планах на развитие своего ролевого MMO-шутера Pioner на исходе текущего и в начале следующего года.

Источник изображения: Steam (decizion)

На протяжении оставшейся части декабря пользователей Pioner ждёт новогоднее событие на Перевале, новое мировое событие и множество тематических предметов индивидуализации.

В первом квартале 2026 года разработчики Pioner запланировали три обновления:

  • январь — новый сюжетный квест, дополнительные мировые события, ещё одна карта для PvP и рейд-миссия;
  • февраль — новый сюжетный квест, дополнительные мировые события и два секретных нововведения;
  • март — крупное обновление. Без подробностей.
Источник изображения: GFA Games

Пока создатели Pioner планируют дальнейшее развитие игры, некоторые уже два дня не могут в неё поиграть. Речь о пользователях сервиса «Игры Ростелеком», для которых недавнее обновление EA.0.0.2 стало неприступным.

В «Игры Ростелеком» с загрузкой патча наблюдаются неполадки, из-за которых лаунчер устанавливает игру некорректно или запускает повторную загрузку большего объёма данных. «Ожидаем решения этой проблемы вместе с вами», — рапортуют в GFA.

Источник изображения: Steam

Напомним, ранний доступ Pioner проходит в «Игры Ростелеком» (для пользователей из России и Беларуси) и Steam. В сервисе Valve проект заслужил чуть больше 700 «смешанных» отзывов (рейтинг 59 %).

События Pioner разворачиваются во времена СССР на изолированном техногенной аномалией острове Тартарус, где водятся монстры, враждуют разные фракции и дожидаются своего часа могущественные артефакты.

Теги: pioner, gfa games, шутер, mmo
