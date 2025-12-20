В России хотят ввести обязательную платную регистрацию смартфонов в единой базе IMEI с 2027 года

В России планируют ввести плату за обязательную регистрацию всех мобильных устройств в единой системе идентификаторов устройств IMEI. За легально ввезённые гаджеты придётся заплатить фиксированный сбор, а за «серые» — определённый процент от стоимости. По данным «Коммерсанта», привязка IMEI к номеру телефона абонента может заработать уже в 2027 году, а с 2028 года к сетям допустят исключительно зарегистрированные устройства.

Вырученные от регистрации устройств средства, как рассказали «Коммерсанту» в Минцифры, могут быть направлены в федеральный бюджет или в резерв универсального обслуживания, из которого финансируется строительство базовых станций в малых населённых пунктах. Мера направлена на легализацию рынка объёмом свыше 1 трлн рублей, но окончательный формат и стоимость регистрации пока не утверждены. IMEI будет вноситься в договор с абонентом, а SIM-карта, чей код не указан в этом договоре, перестанет функционировать.

По данным пресс-службы «М.Видео», за январь–сентябрь в России продали 58,5 млн единиц мобильной техники в общей сложности на сумму 460 млрд рублей, при этом за 2024 год, по оценке «Марвел-Дистрибуции», продажи смартфонов сократились по сравнению с 2023 годом на 4 % — до 29,6 млн штук (715,3 млрд рублей). Одновременно объём «серого» рынка, с которого планируется взимать основную плату за регистрацию абонента, может достичь 1 трлн руб.

Однако технологический сбор и рост НДС до 22 % способны спровоцировать рост контрабандной продукции, дополнительно сократив долю легального импорта, пишет в своём материале «Коммерсантъ». Также пока неясно, как будет определяться стоимость «серых» устройств для расчёта регистрационного взноса, тем более, как поясняет источник, если «телефон ввезён без уплаты сборов, то благодаря предлагаемой мере получается, что его можно будет легализовать, причём явно ниже, чем 22 % НДС».

По оценкам Inventive Retail Group, среди премиальных устройств дороже 100 тысяч рублей как минимум половина — это техника, ввезённая через карго-схемы и трансграничную электронную коммерцию, что составляет не менее 200 млрд рублей. При этом, из-за значительной разницы в ценах, доля «серого» импорта в этом сегменте остаётся очень высокой — более 50 %, согласно оценкам МТС. Пока же данные в IMEI используются только в целях таможенного декларирования и контроля, уточняют в «М.Видео». Одновременно «МегаФоне», Т2, «Вымпелкоме» и Merlion воздержались от комментариев.

По мнению партнёра практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергея Кудряшова, запрет на подключение незарегистрированных устройств к сетям операторов может подорвать экономическую целесообразность контрабандного ввоза и усилить идентификацию пользователей. Вместе с тем он предупреждает о риске создания единой точки отказа: сбой в работе единой базы IMEI способен парализовать всю мобильную связь.

Напомним, IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный 15-значный идентификационный номер, присваиваемый каждому мобильному устройству (телефону, планшету, модему). IMEI используется для регистрации оборудования и отслеживания, например, украденных гаджетов.