Обзор и тестирование MSI MPG Gungnir 300P Airflow: корпус для всего

Известно, что Gungnir (Гунгнир) – копьё скандинавского бога Одина, пробивавшее самые прочные щиты и доспехи. Сложно точно сказать, какие именно ассоциации подтолкнули маркетологов MSI к выбору такого названия для серии корпусов, но доподлинно известно, что в нее входит семь актуальных моделей разного дизайна и оснащённости. Наиболее совершенной моделью в серии стала MPG Gungnir 300P Airflow форм-фактора Mid-Tower, которая имеет в своём арсенале исчерпывающий функциональный набор для сборки системы любого уровня. Причём в Gungnir 300P Airflow реализованы не только привычные пользователям функции, но и действительно уникальные решения, о которых мы вам сегодня расскажем.

Название модели MSI MPG Gungnir 300P Airflow Форм-фактор корпуса Mid-Tower Размеры (В × Ш × Д), мм 510 × 235 × 505 Масса, кг 10,9 Боковые панели Из закалённого стекла толщиной 3 мм и из стали 0,7-0,8 мм Цвет Чёрный Материал Сталь SPCC, пластик ABS, стекло Штатная система охлаждения Четыре 120-мм вентилятора (три на вдув, один на выдув, до 1180 об/мин; PWM-регулировка; без подсветки); два 60-мм вентилятора; один 80-мм вентилятор Отсеки для накопителей 6 × 2,5’’ и 2 × 3,5’’/2,5’’ Слоты расширения, шт. 7 (4 при вертикальной ориентации видеокарты) Совместимость с материнскими платами E-ATX/ATX/micro-ATX/mini-ITX (Back-Connect Design не поддерживается) Порты вводы/вывода 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A 1 × USB 3.2 Gen2 × 2 Type-C 2 × HD Audio и Mic Поддержка блоков питания Любой PS/2-совместимый блок питания Вместимость: блок питания/CPU-кулер/видеокарта, мм 220 / 175 / 360 Пылевые фильтры, шт. 4 (спереди, снизу, сверху и сбоку) Возможность модернизации под СЖО Нет Возможность установки вентиляторов Общее количество может достигать 7 штук, в том числе: – передняя панель – 3 × 120 мм или 3 × 140 мм; – верхняя панель – 3 × 120 мм или 2 × 140 мм; – задняя панель – 1 × 120 мм или 1 × 140 мм; – нижняя панель – не предусмотрено; – боковая панель – не предусмотрено Возможность установки радиаторов СЖО Передняя панель: 120 × 120 мм, 240 × 120 мм, 280 × 140 мм или 360 × 120 мм; верхняя панель: 120 × 120 мм, 240 × 120 мм, 280 × 140 мм или 360 × 120 мм; боковая панель: нет; нижняя панель: нет; задняя панель: 120 × 120 мм или 140 × 140 мм Дополнительно (особенности) Боковая панель из закалённого стекла; подсвечиваемая стойка – держатель видеокарты; вертикальная установка видеокарты (райзер в комплекте); три вентилятора для охлаждения накопителей платы и чипсета; четыре съёмных пылевых фильтра; кабель-менеджмент (25 мм за поддоном материнской платы, стяжки и петли) Гарантия производителя, лет 2 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ 11 600

⇡#Упаковка и комплектация

MSI MPG Gungnir 300P Airflow поставляется в обычной картонной коробке с ручками для переноски на торцах. Внутри корпус защищён двумя вставками из вспененного полиэтилена. Наверняка должен бы быть ещё и пакет, но в нашем случае его не оказалось — мы явно не первые, к кому этот корпус попал на испытания.

Видимо, по той же причине не оказалось у нашего экземпляра и коробочки с дополнительными аксессуарами. Можем только предполагать, информации о комплектации корпуса на сайте компании мы не нашли.

Что касается розничной стоимости Gungnir 300P Airflow, то она составляет 11 600 рублей. Гарантия – 2 года, страна производства – Китай.

В плане дизайна MSI MPG Gungnir 300P Airflow выделяется только передней панелью, отчасти напоминающей нос военного корабля, а в остальном внешне это самый обычный корпус форм-фактора Mid-Tower.

Его высота равна 510 мм, длина – 505 мм, а ширина – 234 мм. Что касается массы, то здесь она больше привычных значений для корпусов данного класса и равна 10,9 килограмма.

Вся передняя панель выполнена из пластика и полностью перфорирована. Вверху справа размещён логотип MSI серии Gaming — всё довольно лаконично и скромно. А вот задняя панель интереснее!

Сразу же обращает на себя внимание съёмная заглушка ( в горизонтальной или вертикальной ориентации) гнезда видеокарты. Для последней на панели нашлось место под два 60-мм вентилятора и дополнительная вентиляционная решётка. Кроме этого, выделим посадочное место под установку 120- или 140-мм вентилятора, верхнюю вентиляционную решётку и не менее чем 25-мм зону за поддоном материнской платы.

Верхняя панель корпуса практически полностью перфорирована и накрыта быстросъёмным фильтром с магнитными полосками по периметру.

Снизу в корпусе перфорирована только зона под блоком питания, которая защищена от пыли фильтром, выдвигающимся назад.

Всего же в MSI MPG Gungnir 300P Airflow четыре фильтра, защищающие от попадания пыли в корпус: спереди, сверху, сбоку и снизу.

Опорами корпусу служат четыре пластиковые ножки высотой около 27 мм с демпферными (противоскользящими) накладками на основании.

Сверху спереди на корпус выведены большая кнопка включения с контурной подсветкой, кнопка сброса, отдельные 3,5-мм разъёмы для наушников и микрофона, порт USB 3.2 Gen2×2 Type-C и два порта USB 3.2 Gen1 Type-A.

В общем-то, это стандартный набор портов для корпусов этого класса.

В завершение внешнего осмотра корпуса отметим высокое качество сборки MSI MPG Gungnir 300P Airflow – все панели прилегают плотно и равномерно, металлические края завальцованы, кромки стекла обработаны. Единственное, что может вызвать нарекания, – нестойкий к отпечаткам пластик (маркий, как его чаще всего характеризуют).

Для разбора MSI MPG Gungnir 300P Airflow не требуется никаких инструментов. Обе боковые панели закрепляются винтами с накатанной головкой и имеют выемки для удобного подхвата их пальцами.

Для фиксации панелей используются петли в нижней части, вставляемые в паз шасси, и четыре припаянных винта с накатанными головками, вставляемыми в пластиковые защёлки корпуса.

Легко сняв верхний фильтр Gungnir 300P Airflow, можно увидеть огромную перфорированную панель с прорезями под установку 120- и 140-мм вентиляторов или радиатора системы жидкостного охлаждения размерами вплоть до 360 × 120 мм.

В свою очередь, передняя панель корпуса фиксируется пластиковыми «тюльпанами», поэтому для её снятия нужно потянуть её на себя с приличным усилием. Удобно, что под ней находится съёмная рамка, на которой установлены три 120-мм вентилятора.

Она также фиксируется двумя винтами с накатанной головкой.

Вот как выглядит Gungnir 300P Airflow без панелей.

MSI акцентирует внимание на 80-мм зонах корпуса над верхним краем материнской платы и в передней части корпуса, которые действительно имеют место быть.

Такие зоны не только обеспечивают возможность установки габаритных систем жидкостного охлаждения, но и делают сборку комплектующих внутри корпуса очень удобной.

Поддон для материнской платы в корпусе предназначен для установки на него плат форм-факторов E-ATX, ATX, micro-ATX или mini-ITX.

Однако платы с обратным расположением разъёмов (Back-Connect Design) не поддерживаются.

Высота процессорного кулера в MSI MPG Gungnir 300P Airflow может достигать 175 мм, а длина видеокарты – 360 мм.

Вот как выглядит передняя панель корпуса изнутри. Очевидно, что (воздушный) поток от нижнего вентилятора примерно на одну треть «разрезан» разделительным кожухом, и поднять его вверх невозможно.

Судя по спецификациям MSI MPG Gungnir 300P Airflow, на его задней панели также должен быть установлен 120-мм вентилятор, однако в нашем случае его не было.

Зато есть пара 60-мм вентиляторов на съёмной панели с PCIe-слотами, предназначенная для охлаждения накопителей материнской платы и обратной стороны видеокарты (при её установке в вертикальной ориентации).

Сама панель съёмная, причём именно «съёмная», а не поворотная, поскольку, при попытке повернуть её для классической горизонтальной ориентации слотов PCIe, она перекроет низ интерфейсной панели материнской платы. Это хорошо видно по следующим фото.

То есть в полной комплектации MSI MPG Gungnir 300P Airflow есть ещё одна панель с семью горизонтальными слотами для карт расширения PCIe. Райзер для установки видеокарты вертикально привёрнут на стойки внутри корпуса.

При необходимости его можно снять, отвернув всего два винта.

Ещё одним съёмным аксессуаром в MSI MPG Gungnir 300P Airflow является стойка-держатель видео—карты.

Стойка весьма функциональная: она двигается влево и вправо, вверх и вниз, а также регулируется по глубине и поворачивается.

Бонусом в неё встроена адресуемая подсветка, которую мы продемонстрируем в разделе со сборкой.

А вот как выглядит верхняя панель изнутри корпуса.

Рабочую зону корпуса от зоны блока питания и накопителей отделяет перфорированная перегородка с отверстиями под установку 2,5-дюймовых накопителей.

Внизу размещена съёмная металлическая корзина для установки пары 3,5-дюймовых накопителей с выдвижными пластиковыми салазками.

SSD форм-фактора 2,5” устанавливаются на съёмные площадки за поддоном материнской платы и на обратную сторону перегородки.

То есть всего в MSI MPG Gungnir 300P Airflow можно установить шесть SSD и два HDD (или ещё пару SSD).

В нижней части корпуса можно установить блок питания длиной 220 мм.

Если же снять корзину для накопителей, то ограничение по длине блока питания вообще снимается.

Что касается кабелей, то от верхней панели корпуса выведены пара USB кабелей двух типов, аудиокабель и штатный кабель для группы коннекторов материнской платы.

Ещё есть три коннектора корпусных вентиляторов, как раз о которых мы расскажем далее.

⇡#Система охлаждения и возможности дооснащения

Вентиляция в MSI MPG Gungnir 300P Airflow организована, можно сказать, классическим способом: холодный воздух поступает через переднюю панель и (частично) снизу корпуса, а нагретый выбрасывается вверх и назад.

Штатное охлаждение корпуса реализовано четырьмя вентиляторами типоразмера 120 мм. Три из них размещены на передней панели и работают на вдув в корпус.

Четвёртый вентилятор установлен на задней стенке корпуса и работает на выдув из него. В нашей версии корпуса четвёртого вентилятора как раз не оказалось по не зависящим от нас причинам, но поскольку по спецификациям Gungnir 300P Airflow выпускается только с четырьмя вентиляторами, то будем считать это недоразумением.

Вентиляторы оснащены девятилопастными крыльчатками с почти прямыми лопастями-лопатками. Скорость вращения регулируется автоматически PWM-методом с верхней границей 1180 об/мин (по данным мониторинга).

Всего в MSI MPG Gungnir 300P Airflow можно разместить семь 120-мм вентиляторов или шесть 140-мм.

Кроме этого, в корпусе предустановлены два 60-мм вентилятора на задней стенке, работающие на выдув.

И ещё 80-мм вентилятор на регулируемом кронштейне сразу за передней панелью.

Такое решение, по мнению MSI, при вертикально установленной видеокарте позволит создать «воздушный тоннель», который будет снижать температуру накопителей, установленных в материнскую плату и температуру обратной стороны самой видеокарты.

Интересное решение, которое ранее нам не встречалось в корпусах. Скорость вращения этой троицы вентиляторов также регулируется широтно-импульсной модуляцией.

Что касается систем жидкостного охлаждения, то в MSI MPG Gungnir 300P Airflow можно установить СЖО с радиаторами размерами вплоть до 360 × 120 мм, а схема вариантов установки таких радиаторов приведена ниже.

А вот 420-мм радиаторы СЖО корпусом не поддерживаются. Впрочем, учитывая редкость таких систем и минимальную разницу в эффективности с 360-мм СЖО, сожалеть мы об этом не станем.

Для помощи пользователю при сборке комплектующих и прокладки кабелей в MSI MPG Gungnir 300P Airflow предусмотрена подробная и объёмная инструкция (формат PDF, 88,5 Мбайт), однако ничего сложного в этом процессе нет. Накопители HDD закрепляются в салазках нижней корзины, а SSD на съёмных пластинах, фиксируемых на шасси винтами с накатанной головкой.

Для прокладки кабелей в корпусе предусмотрены многочисленные стяжки, петли и отверстия, причём именно в тех местах, где они требуются. Плюс есть съёмная панель, закрывающая зону выхода кабелей из-за перегородки в рабочее пространство: к плате, видеокарте и прочим комплектующим. Всё это позволяет создать в MSI MPG Gungnir 300P Airflow максимально разгруженную сборку с чистым для движения воздуха пространством.

Особо отметим огромное расстояние от верхнего края материнской платы до верхней панели, которое позволяет беспрепятственно подключить к материнской плате или отключить от неё все необходимые кабели.

Подсветки вентиляторов у MSI MPG Gungnir 300P Airflow нет, поэтому в целом корпус выглядит довольно строго и лаконично.

Малую толику моддинга добавляет подсветка стойки—держателя видеокарты, которая синхронизируется с подсветкой других компонентов ПК.

⇡#Конфигурация, методика и тестирование

Оценку эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MPG Gungnir 300P Airflow и его уровня шума мы проводили на тестовой конфигурации, состоящей из следующих комплектующих:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 51, частота – 5,1 ГГц, напряжение Vcore – 1,070-1,075 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 228 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,330/1,320/1,210 В (VDD/VDDQ/VSOC), а её основные тайминги фиксировались в значениях 32-38-38-48 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на отметке 2,133 ГГц.

Для прогрева комплектующих внутри корпуса мы использовали индивидуальную стресс-нагрузку для каждого отдельного компонента, поскольку именно так достигается их максимальный нагрев. Центральный процессор нагружался десятиминутным тестом Cinebench R23 в режиме «Test Throttling». Мониторинг температурных показателей выполнялся программой HWiNFO64 версии 8.35-5875.

Для повышения тепловыделения видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER FE была разогнана по графическому процессору на 120 МГц и по видеопамяти на 1350 МГц.

Разогнанная видеокарта нагружалась стресс-тестом Fire Strike Extreme (21 цикл) из пакета 3DMark, а для её мониторинга использовались программы GPU-Z версии 2.68.0 и MSI Afterburner версии 4.6.6 beta 5.

Температура в помещении во время тестов контролировалась электронным термометром и колебалась в диапазоне от 23,2 до 24,2 градуса Цельсия. Уровень шума корпусов мы измеряли электронным шумомером «ОКТАВА-110А», зафиксированным на штативе на расстоянии 600 мм от корпуса системного блока. Добавим, что нижняя граница измерений данного шумомера составляет 22 дБА (полная тишина).

MSI MPG Gungnir 300P Airflow тестировался с тремя штатными 120-мм корпусными вентиляторами MSI, к которым мы добавили 120-мм вентилятор Noctua NF-A12×25 PWM на заднюю стенку, исправив тем самым отсутствие четвёртого штатного вентилятора. Скорость всех четырёх вентиляторов была синхронизирована, а тесты проведены в трёх скоростных режимах: на максимальных 1180 об/мин, средних 1000 об/мин, а также тихих 800 об/мин. Пара 60-мм вентиляторов работала на постоянной скорости 1680 об/мин, а 80-мм вентилятор был зафиксирован на 1200 об/мин. В обоих случаях этой троицы вентиляторов не было слышно вовсе. Для сравнения в тесты включены показатели эталонного корпуса Thermaltake Core X71, дооснащённого шестью 140-мм вентиляторами be quiet! Silent Wings 3 (BL067) с PWM-регулировкой в диапазоне от 810 до 1040 об/мин.

Результаты тестирования температурного режима основных комплектующих в двух корпусах приведены на следующей диаграмме.

По эффективности охлаждения MSI MPG Gungnir 300P Airflow не только не уступает нашему эталонному корпусу, но и превосходит его. Речь не столько про температуры центрального процессора или силовых цепей материнской платы, сколько про температуры видеокарты, где мы фиксируем преимущество MSI до четырёх градусов Цельсия по температуре GPU на максимальной скорости вентиляторов видеокарты и до трёх градусов Цельсия при их автоматической регулировке. Не менее важным фактом является то, что при снижении скорости корпусных вентиляторов Gungnir 300P Airflow температуры компонентов повышаются едва заметно: на процессоре всего на два градуса Цельсия, на VRM – на четыре градуса и на GPU всего на два с половиной градуса Цельсия. То есть, нет никакого смысла выкручивать скорость корпусных вентиляторов MSI на максимум, достаточно ограничиться 800 об/мин и радоваться низкому уровню шума вкупе с комфортными температурами даже в стрессовой нагрузке.

Уровень шума Gungnir 300P Airflow мы измерили также в трёх режимах работы его штатных вентиляторов и приводим на следующей сравнительной диаграмме.

На максимальных оборотах корпусных вентиляторов MSI MPG Gungnir 300P Airflow оказался весьма шумным корпусом, уступая лишь ещё более шумным APNX C1, Chieftec Night Hunter и HSPD M740. В таком режиме эксплуатировать его мы вообще не рекомендуем. Зато при снижении скорости вентиляторов до 1000 об/мин корпус практически дотягивается до границы субъективного комфорта 36 дБА, а тихим его можно сделать, ограничив скорость вентиляторов отметкой 800 об/мин. В этом случае уровень шума не превысит отметку 32,8 дБА. С учётом ранее полученных результатов тестов эффективности, именно такой скоростной режим работы корпусных вентиляторов MSI мы рекомендуем для использования.

MSI MPG Gungnir 300P Airflow действительно оказался корпусом для всего, вмещающим материнские платы E-ATX, высокие процессорные кулеры, габаритные видеокарты, системы жидкостного охлаждения размерами 360 × 120 мм, восемь накопителей разных типов и до семи вентиляторов. Из фирменных особенностей выделим оригинальную подсвечиваемую стойку для поддержки видеокарты, регулируемую в четырёх направлениях, сменную панель PCIe-слотов для вертикальной установки видеокарты и райзер к ней, два 60-мм вентилятора и один 80-мм для охлаждения обратной стороны видеокарты и накопителей в материнской плате, а также четыре фильтра от пыли. Удобство сборки обеспечено за счёт широких зон над материнской платой и в передней части корпуса, а многочисленные стяжки, петли и отверстия позволят красиво проложить все кабели. Штатная система охлаждения корпуса справится с любыми комплектующими и, что немаловажно, сделает это без лишнего шума. Из недостатков можно отметить, разве что отсутствие поддержки плат с обратным расположением разъёмов (BCD), но они, похоже, пока не приживаются у пользователей. В остальном MSI MPG Gungnir 300P Airflow – практически идеальный корпус, который мы можем рекомендовать нашим читателям.