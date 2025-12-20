Сегодня 20 декабря 2025
Gemini не заменит Google Assistant на устройствах с Android — пока что

Компания Google пока не готова к тому, чтобы полностью заменить фирменного помощника Assistant на устройствах, работающих под управлением Android. На этой неделе IT-гигант объявил, что перевод пользователей Android-устройств на Gemini вместо Assistant продолжится в 2026 году, тогда как изначально планировалось завершить этот процесс в нынешнем году.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

«Мы корректируем ранее объявленные сроки, чтобы обеспечить бесшовный переход», — говорится в заявлении Google. После завершения перехода на Gemini пользователи больше не смогут взаимодействовать с Google Assistant на устройствах, которые соответствуют минимальным требованиям для работы нового ИИ-помощника. Самостоятельно загрузить приложение Google Assistant также будет нельзя.

Google уже интегрировала Gemini в смарт-часы на базе Wear OS, Android Auto, а также устройства Nest и Google Home. В этом году Google предприняла немало шагов по замене Assistant новым ИИ-помощником на устройствах с Android. Пользователи совместимых устройств уже могут задействовать Gemini для совершения звонков, отправки сообщений и установки таймеров, причём получаемые таким образом данные компания не задействует для обучения ИИ-моделей, если в приложении не активирована соответствующая опция.

Источник:

Теги: gemini, google, android
