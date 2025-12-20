Сегодня 20 декабря 2025
NASA передумало экономить и объявило дату запуска миссии SpaceX Crew-12 с россиянином на борту

NASA объявило состав экипажа для миссии SpaceX Crew-12, которая станет 12-й полётом экипажа на Международную космическую станцию (МКС) в рамках программы коммерческих пилотируемых полётов агентства. Запуск запланирован не ранее 15 февраля 2026 года на космическом корабле SpaceX. В состав экипажа кроме двух астронавтов NASA и одного представителя ESA вошёл российский космонавт Андрей Федяев.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Экипаж из четырёх человек присоединится к членам 74-й экспедиции на орбитальной станции для проведения научной работы и постановки множества экспериментов включая те, которые направлены на подготовку к будущим полётам на Луну и Марс.

Командиром корабля в миссии Crew-12 назначена астронавт NASA Джессика Меир (Jessica Meir), для которой это будет второй полёт — ранее она провела 205 дней на МКС в 61-й и 62-й экспедициях и участвовала в первых трёх выходах в открытый космос в составе исключительно женских команд. Пилотом станет астронавт NASA Джек Хэтэуэй (Jack Hathaway), для него это дебютный полёт. За его плечами только богатый опыт военного лётчика с более чем 2500 часами налёта.

Специалистами миссии будут астронавт ESA француженка Софи Адено (Sophie Adenot), также новичок в космосе (она была пилотом-испытателем вертолётов), и космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, для которого это второй длительный полёт после участия в миссии Crew-6 в 2023 году.

Интересно добавить, что ранее NASA в связи сокращением финансирования планировало экономить, начиная с миссии Crew-12. Всерьёз рассматривался вариант перехода к отправке на «Драконах» по три члена экипажа вместо четырёх с увеличением периода между ротациями с 6 до 8 месяцев, как это делает «Роскосмос». Это позволило бы реже отправлять грузовые корабли с припасами и сделало бы расходы на пилотируемую космонавтику ниже. Пока к такой практике не прибегли. Возможно, решено не экономить на этой статье расхода, а то будет неудобно перед китайцами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
