Сегодня 21 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Сэм Альтман признался, что его абсолютно...
реклама
Новости Hardware

Сэм Альтман признался, что его абсолютно не прельщает идея быть главой публичной компании

По сообщениям сетевых источников, компания OpenAI закладывает основу для проведения первичного размещения акций (IPO), которое может стать одним из крупнейших подобных событий в истории. На этом фоне гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что ему не слишком хотелось бы стоять у руля публичной компании.

Источник изображения: x.com/sama

Источник изображения: x.com/sama

«Рад ли я перспективе быть генеральным директором публичной компании? На 0 %. Рад ли я тому, что OpenAI станет публичной компанией? В некотором смысле да, а в некотором я думаю, что это было бы очень раздражающе», — сказал Альтман в новом выпуске подкаста Big Technology Podcast.

На этой неделе СМИ писали, что OpenAI закладывает основу для будущего IPO. По данным The Wall Street Journal, в рамках первых переговоров по данному вопросу компания была оценена в $830 млрд. По более амбициозным оценкам, стоимость OpenAI может достигать $1 трлн, о чём информагентство Reuters писало в октябре со ссылкой на осведомлённые источники. В той же публикации сообщалось, что финансовый директор OpenAI Сара Фрайар (Sarah Friar) рассматривает возможность проведения листинга в 2027 году, а подача документов на IPO может быть осуществлена в конце 2026 года.

Во время беседы с ведущим подкаста Альтман сказал, что не знает, станет ли OpenAI публичной компанией в следующем году, а также воздержался от разглашения деталей касательно привлечения финансирования и оценки рыночной стоимости. Несмотря на своё нежелание стоять у руля одной из публичных компаний, которые часто подвергаются более пристальному вниманию, усиленному регулированию и уменьшению влияния основателей, Альтман отметил, что для OpenAI такой вариант имеет и положительные стороны.

«Я действительно считаю, что это здорово, когда публичные рынки могут участвовать в формировании стоимости. И в некотором смысле, мы сильно опаздываем с выходом на биржу, если посмотреть на другие компании. Быть частной компанией — прекрасно. Нам нужен большой капитал. В какой-то момент мы планируем убрать ограничение по акционерам и всё такое прочее», — приводит источник слова Альтмана.

Вероятно, проведение IPO позволило бы OpenAI привлечь миллиарды долларов, необходимые компании для успешного конкурирования в сфере искусственного интеллекта. OpenAI была основана в 2015 году в качестве некоммерческой организации и только в нынешнем году завершился сложный процесс реструктуризации, превративший её в более традиционную коммерческую компанию. В результате некоммерческая организация, контролирующая компанию, получила долю в $130 млрд. В рамках реструктуризации также сократилась доля Microsoft до 27 % (ранее она составляла 32,5 %), но програмный гигант получил расширенный доступ к исследованиям OpenAI, а также позволил компании заключать сделки с другими партнёрами в сфере облачных вычислений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SoftBank срочно распродаёт активы и занимает деньги, чтобы успеть до конца года передать OpenAI причитающиеся $22,5 млрд
ChatGPT научился менять свой характер по желанию пользователя
OpenAI перезапустила GPT-5.2, расширив меры защиты подростков
Власти США одобрили покупку кусочка Intel компанией Nvidia
Акции Oracle выросли в цене на 7 % после новостей о сделке по TikTok
После скандала китайская Nexperia обеспечила себя местным кремнием на 2026 год — дефицита чипов не будет
Теги: openai, ipo, сэм альтман, акции
openai, ipo, сэм альтман, акции
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.