Сэм Альтман признался, что его абсолютно не прельщает идея быть главой публичной компании

По сообщениям сетевых источников, компания OpenAI закладывает основу для проведения первичного размещения акций (IPO), которое может стать одним из крупнейших подобных событий в истории. На этом фоне гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что ему не слишком хотелось бы стоять у руля публичной компании.

«Рад ли я перспективе быть генеральным директором публичной компании? На 0 %. Рад ли я тому, что OpenAI станет публичной компанией? В некотором смысле да, а в некотором я думаю, что это было бы очень раздражающе», — сказал Альтман в новом выпуске подкаста Big Technology Podcast.

На этой неделе СМИ писали, что OpenAI закладывает основу для будущего IPO. По данным The Wall Street Journal, в рамках первых переговоров по данному вопросу компания была оценена в $830 млрд. По более амбициозным оценкам, стоимость OpenAI может достигать $1 трлн, о чём информагентство Reuters писало в октябре со ссылкой на осведомлённые источники. В той же публикации сообщалось, что финансовый директор OpenAI Сара Фрайар (Sarah Friar) рассматривает возможность проведения листинга в 2027 году, а подача документов на IPO может быть осуществлена в конце 2026 года.

Во время беседы с ведущим подкаста Альтман сказал, что не знает, станет ли OpenAI публичной компанией в следующем году, а также воздержался от разглашения деталей касательно привлечения финансирования и оценки рыночной стоимости. Несмотря на своё нежелание стоять у руля одной из публичных компаний, которые часто подвергаются более пристальному вниманию, усиленному регулированию и уменьшению влияния основателей, Альтман отметил, что для OpenAI такой вариант имеет и положительные стороны.

«Я действительно считаю, что это здорово, когда публичные рынки могут участвовать в формировании стоимости. И в некотором смысле, мы сильно опаздываем с выходом на биржу, если посмотреть на другие компании. Быть частной компанией — прекрасно. Нам нужен большой капитал. В какой-то момент мы планируем убрать ограничение по акционерам и всё такое прочее», — приводит источник слова Альтмана.

Вероятно, проведение IPO позволило бы OpenAI привлечь миллиарды долларов, необходимые компании для успешного конкурирования в сфере искусственного интеллекта. OpenAI была основана в 2015 году в качестве некоммерческой организации и только в нынешнем году завершился сложный процесс реструктуризации, превративший её в более традиционную коммерческую компанию. В результате некоммерческая организация, контролирующая компанию, получила долю в $130 млрд. В рамках реструктуризации также сократилась доля Microsoft до 27 % (ранее она составляла 32,5 %), но програмный гигант получил расширенный доступ к исследованиям OpenAI, а также позволил компании заключать сделки с другими партнёрами в сфере облачных вычислений.