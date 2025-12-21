Valve свернула производство Steam Deck с ЖК-дисплеем — самой доступной версии консоли

Самая доступная версия портативной игровой консоли Steam Deck, оснащённая ЖК-дисплеем и стоящая $399, больше недоступна для покупки на территории США. Судя по описанию на сайте Valve, производитель не планирует продавать эту модель в будущем.

«Мы больше не производим модель Steam Deck LCD на 256 Гбайт. После распродажи остатков она станет недоступной», — говорится в сообщении вендора.

Поскольку в США эта версия консоли уже недоступна для покупки, можно сделать вывод, что на этом рынке запасы Steam Deck полностью исчерпали себя. Теперь самой доступной версией Steam Deck на рынке стала модель с OLED-дисплеем и накопителем на 512 Гбайт, которую можно приобрести за $549, что значительно выше цены Steam Deck с ЖК-дисплеем.

Официальные представители Valve пока никак не комментировали данный вопрос. Без их комментариев остаётся только догадываться, что стало причиной такого решения. Не исключено, что наблюдающийся в последнее время рост цен на оперативную память и накопители, обусловленный потребностями рынка искусственного интеллекта, является причиной, по которой Valve больше не может выпускать Steam Deck с ЖК-дисплеем по текущей цене. Хотя рынок портативных консолей сейчас гораздо более насыщенный, чем на момент дебюта Steam Deck в 2022 году, другим игрокам, таким как Lenovo, Asus или GPD, вряд ли удастся заполнить образовавшуюся нишу бюджетного устройства.