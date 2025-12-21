Roborock подчёркивает, что при разработке роботов-пылесосов важно делать упор на инновации

Конкуренция и не готовность прислушиваться к клиентам, как можно судить по комментариям руководства iRobot, фактически погубили бизнес пионера рынка роботов-пылесосов, который теперь перейдёт в собственность китайского контрактного производителя продукции марки Roomba. Выбившаяся на первое место Roborock подчёркивает, что инновации в этом сегменте крайне важны.

Президент Roborock Цюань Ган (Quan Gang) в интервью Financial Times заявил: «Китайские компании делают ставку на ценные ИИ-инновации и не особо переживают по поводу цепочек поставок аппаратных компонентов. Мы полностью посвящаем себя делу. Выход продукции будет наращиваться быстро, а изменения будут значительными». Сама Roborock демонстрирует готовность внедрять новые функции, она недавно представила робот-пылесос со встроенным манипулятором для переноса мелких предметов, а также внедряет алгоритмы, позволяющие обнаружить на убираемых поверхностях нелицеприятные продукты жизнедеятельности домашних животных.

По данным IDC, за девять месяцев этого года пять китайских компаний сформировали 66 % мирового рынка роботов-пылесосов. Roborock является лидером рынка с долей 21 %, а вот открывшая этот рынок iRobot впервые вылетела из пятёрки крупнейших игроков в этом году. По словам главы Roborock, с точки зрения физического производства Китай обладает преимуществами, которых нет ни у одной страны мира. В сфере разработки ИИ и программного обеспечения в целом, китайские компании выигрывают как от поддержки государства, так и от способности отрасли быстро подстраиваться под новые тенденции.

Roborock использует ИИ-модели с открытым исходным кодом для обучения своих роботов, они постоянно обзаводятся новыми функциями. ИИ позволит компании конкурировать на мировом рынке, избегая демпинга, свойственного внутреннему рынку Китая. Инвестировать в новые технологии крайне важно, по мнению главы Roborock, иначе можно оказаться в ситуации, которая сейчас свойственна китайскому рынку автомобилей, на котором очень высока конкуренция. Преимущество китайских компаний, по мнению некоторых экспертов, заключается в стремлении интегрировать ИИ в аппаратные решения, тогда как западные применяют его главным образом в программной сфере.

Roborock уже намерена стать крупнейшим поставщиком роботов-пылесосов в США, для этого ей необходимо расширить своё присутствие в офлайн-магазинах. В премиальном сегменте она уже лидирует, но намерена охватить и массовый. Снабжать местный рынок своими пылесосами она будет при участии предприятия во Вьетнаме, что снизит величину таможенных пошлин по сравнению с поставками из Китая.