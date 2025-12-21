Сегодня 21 декабря 2025
Клиент Steam стал 64-битным — поддержка 32-битной версии завершится 1 января 2026 года

Компания Valve объявила о полном переводе клиента Steam на 64-битную архитектуру в Windows 11 и Windows 10. Что касается 32-битной версии Steam, то она перестанет получать обновления с 1 января 2026 года. Это соответствует предыдущим заявлениям Valve о том, что Steam перестанет поддерживать 32-битные версии Windows в 2026 году.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Steam продолжит работать на 32-битных версиях Windows, но Valve дала понять, что в конечном счёте поддержка прекратится полностью. На данном этапе переход на 64-битный клиент Steam означает, что пользователи 32-битной версии приложения перестанут получать обновления и исправления безопасности. Техническая поддержка со стороны Valve также предоставляться не будет.

По данным Valve, около 95 % пользователей Steam взаимодействуют с платформой посредством ПК с Windows, тогда как на долю Linux и macOS приходится 3,2 % и 2 % соответственно. Учитывая, что 32-битные версии Windows ограничены возможностью использования не более 4 Гбайт оперативной памяти, переход клиента Steam на 64-битную архитектуру должен затронуть небольшое количество устройств.

По данным Steam, в настоящее время доля пользователей Steam с устройствами на базе 64-битных версий Windows 11 составляет примерно 66 % от общего количества ПК с Windows. Второе место занимают 64-битные версии Windows 10 на долю которых приходится чуть менее 30 %. Ранее Valve заявляла, что на долю 32-битных версий Windows приходится около 0,01 % от общего числа активных пользователей Steam.

Важно отметить, что речь идёт о прекращении поддержки 32-битной версии клиента Steam, а не 32-битных игр. Такие игры продолжат нормально работать в 64-битных версиях Windows через Steam, аналогично тому, как это уже происходит сейчас.

steam, valve, windows
