Кооперативный хит RV There Yet? достиг новой вершины продаж и получил крупный патч — теперь можно играть на русском языке и распивать водку

Кооперативное приключение за рулём дома на колёсах RV There Yet? от разработчиков из шведской студии Nuggets Entertainment достигло новой вершины продаж и получило (неполный) перевод на русский язык.

Напомним, за четыре дня с официального релиза RV There Yet? продалась в количестве свыше 1 млн копий. По итогам недели показатель превысил 1,3 млн единиц, а по результатам первого месяца составил 4 млн.

Как подметил PC Gamer, к середине декабря суммарные продажи RV There Yet? по всему миру достигли уже 4,5 млн экземпляров. По словам разработчиков, величина поражает воображение команды.

Анонс сопровождался выходом первого крупного обновления для проекта. Патч добавил карту Mt. Yurbuttsk, новые предметы, инструменты, музыкальные треки, механику игры в снежки, возможность распивать водку и многое другое.

Помимо нового контента, патч включает частичный перевод RV There Yet? на 15 новых языков (в том числе русский). Пока локализация покрывает лишь регион Mabutts Valley, но команда активно трудится над завершением адаптации.

«Мы не планировали эту игру и сделали её веселья ради. Так как мы не думали, что игра будет успешной, то не планировали и крупных обновлений. Незапланированный контентный апдейт для незапланированной игры», — подытожили авторы.

RV There Yet? вышла 21 октября в Steam (288 рублей до 5 января). Игра предлагает онлайновый кооператив на четверых, лебёдку с достоверной физикой, возможность пить пиво, курить сигареты и жарить замороженные котлетки на гриле.