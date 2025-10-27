Сегодня 27 октября 2025
Новости Software Приключение «Не игра, а образ жизни»: в Steam завиру...
Новости Software

«Не игра, а образ жизни»: в Steam завирусилось кооперативное приключение за рулём дома на колёсах RV There Yet?

Вслед за Escape from Duckov в Steam родился новый инди-хит. Им оказалось RV There Yet? — разработанное шведской студией Nuggets Entertainment кооперативное приключение за рулём дома на колёсах.

Источник изображений: Nuggets Entertainment

RV There Yet? вышла 21 октября эксклюзивно в Steam (288 рублей до 28 октября в российском сегменте) и, как сообщили разработчики, за четыре дня с релиза продалась в количестве свыше 1 млн копий.

«Спасибо огромное всем, кто наслаждался игрой на неделе! Мы и представить не могли, что наша скромная игра с гейм-джема так взлетит, но это большая радость — видеть, что игра вам понравилась», — отметили в Nuggets Entertainment.

С момента релиза RV There Yet? получила в Steam без малого 9 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 83 %) и достигла пиковый онлайн в размере 100 тыс. одновременных игроков.

Пользователи хвалят суетливый геймплей и атмосферу совместного приключения, а ругают баги, вылеты и нехватку русского языка. «Не игра, а образ жизни», — резюмировал GIDROKSIMETILHINOKSILINDIOKSID.

По сюжету RV There Yet? группа друзей, возвращающаяся из отпуска в доме на колёсах, вынуждена поехать по незнакомому маршруту. Игрокам предстоит преодолеть препятствия, найти выход с Шоссе 65 и по возможности сохранить дружбу.

Проект предлагает онлайновый кооператив на четверых, лебёдку с достоверной физикой, возможность пить пиво, курить сигареты и жарить замороженные котлетки на гриле. Игра поддерживает только английский язык.

