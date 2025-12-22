Сегодня 22 декабря 2025
Назван главный источник утечек данных россиян — на него пришлось более 70 % инцидентов в 2025 году

В завершающемся году больше всего утечек данных из российских организаций (73 %) пришлось на госсектор, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «Еca Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис»). По мнению аналитиков, это связано с политической мотивацией хакеров, а также низким уровнем кибербезопасности некоторых организаций.

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya/unsplash.com

Согласно исследованию «Еca Про», всего за 2025 год утекли более 145 млн строк данных. У лидирующего по количеству утечек госсектора было «слито» более 105 млн строк данных с записями о пользователях и компаниях. На втором мест — ретейл (19 % утечек), на третьем — сфера услуг, включающая образование, онлайн-сервисы, медицину и т.д (6,5 %).

Аналитики связывают уязвимость госсектора как с политической составляющей (ранее сообщалось по итогам за первую половину 2025 года, что каждая пятая атака носит идеологический характер), так и с низким уровнем кибербезопасности многих организаций из-за «халатности сотрудников и недостатка финансирования».

В ГК «Солар» подтвердили лидерство госсектора по количеству утекших строк данных, отметив при этом, что за девять месяцев 2025 года число сообщений об утечках баз данных российских компаний сократилось на 17 % год к году.

В «Еca Про» тоже фиксируют снижение количества утечек, что связано с ужесточением законодательства в области защиты данных и улучшением ИБ-систем. То, что ретейл и сфера услуг чаще других подвергаются угрозам аналитики объяснили тем, что у организаций этого сегмента хранится большое количество персональных данных, например, банковские реквизиты и адреса.

По словам руководителя направления анализа защищенности «Информзащиты» Анатолия Песковского, на «чёрном» рынке растёт спрос не на «сырые» строки, а на полные цифровые профили граждан, включающие паспортные данные, СНИЛС и биометрию, собранные из множества мелких утечек.

В F6 сообщили о росте утечек строк с данными пользователей почти на 68 %, до 767 млн, хотя количество слитых баз данных в тематических Telegram-каналах и на андерграундных форумах сократилось на 50 %, до 225 единиц.

Разница в цифрах объясняется разными методиками подсчёта, а также их «приблизительным» характером, поскольку не все утечки попадают в общий доступ, пояснил начальник отдела по ИБ компании «Код безопасности» Алексей Коробченко. «Злоумышленники особенно активно используют уязвимости в легитимном ПО. Например, браузеры на базе Chrome, мессенджер Telegram, Linux. Если говорить о вредоносном ПО, то чаще всего хакеры использовали трояны-стилеры, например, Lumma Stealer, программы-вымогатели и различные бэкдоры», — добавил он.

Что касается перспектив, то аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение утечек из-за кибератак на фоне «напряжённого геополитического противостояния», а также в связи с развитием цифровизации и увеличением хакерских атак.

