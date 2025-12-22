Сегодня 22 декабря 2025
Италия оштрафовала Apple на €99 млн за злоупотребление рыночным положением

Претензии к американским технологическим гигантам, включая Apple, возникают не только у общеевропейского руководства, но и на уровне отдельных стран региона. В Италии, например, национальный регулятор недавно выставил Apple штраф в размере 98,6 млн евро за предполагаемое злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Источник изображения: Unsplash, James Yarema

Европейские законы, по мнению итальянского антимонопольного ведомства AGCM, были нарушены Apple в контексте деятельности фирменного магазина приложений App Store, который якобы во взаимоотношениях со сторонними разработчиками обладает «абсолютным доминированием», как отмечает Reuters. Антимонопольное расследование против Apple в Италии было начато ещё в мае 2023 года, по его итогам AGCM заявило, что компания оказывает давление на сторонних разработчиков приложений, навязывая им более строгие требования в сфере защиты данных с апреля 2021 года.

Антимонопольщики выразили недовольство необходимостью для сторонних разработчиков получать от пользователей отдельное согласие на сбор данных и их использование для рекламных целей, причём форму этого согласия (App Tracking Transparency Prompt) определяла сама Apple, а не разработчики приложений. По мнению итальянских регуляторов, политика Apple в этой сфере не была справедливой, больше учитывая интересы самой компании и её партнёров, и заботясь о защите пользовательских данных в последнюю очередь. Кроме того, непосредственно разработчики приложений вынуждены были дублировать такие запросы к пользователям. Подобная практика противоречила европейскому законодательству, по мнению итальянских регуляторов. По словам представителей AGCM, данное расследование проводилось в координации с Еврокомиссией и антимонопольными регуляторами других стран.

apple, app store, антимонопольное расследование, италия
