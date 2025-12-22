Сегодня 22 декабря 2025
Сегодня WhatsApp в России замедлили на 70–80 % — пользователи массово жалуются на сбои

В России вновь зафиксированы массовые проблемы в работе WhatsApp. За последние сутки сервис мониторинга «Сбой.рф» отметил заметный рост жалоб пользователей, что подтверждают и данные платформы Downdetector. Основной поток сообщений пришёлся на пользователей из Москвы, однако проблемы затронули и другие регионы страны.

Источник изображения: Unsplash

Источник изображения: Unsplash

По данным источника РБК на телеком-рынке, проблемы в работе мессенджера связаны с деятельностью властей по его замедлению. Источник утверждает, что с сегодняшнего дня скорость передачи данных в WhatsApp была урезана примерно на 70–80 %. При этом операторы связи, по словам собеседника, не имеют отношения к происходящему.

Как известно, Роскомнадзор планомерно ограничивает работу WhatsApp в стране. В августе ведомство объявило об ограничении голосовых вызовов в WhatsApp, назвав мессенджер одной из ключевых площадок — наряду с Telegram — для вымогательства средств и вовлечения граждан в преступную и террористическую деятельность. В ноябре ведомство начало вводить ограничения работы сервиса в рамках мер по «противодействию преступникам». Официальное уведомление было опубликовано 22 октября — уже после того, как пользователи начали массово жаловаться на сбои.

Сегодня, согласно информации «Сбой.рф», за день было зарегистрировано около 1,6 тыс. жалоб. Статистика Downdetector указывает на широкий спектр проблем: пользователи чаще всего сообщают о некорректной работе уведомлений, невозможности отправки сообщений, сбоях мобильного приложения и сайта сервиса. Наибольшая доля жалоб, по данным платформы, поступает из Хакасии (16 %), Ярославской области (14 %) и Мурманской области (12 %).

По словам заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова, по состоянию на 22 октября блокировка голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram позволила за месяц сократить количество мошеннических звонков примерно на 40 %. В ведомстве подчёркивают, что ограничения вводятся поэтапно и направлены на снижение преступной активности. При этом в Госдуме звучат более сдержанные оценки. Зампред комитета по информационным технологиям Андрей Свинцов отмечал, что WhatsApp используют «миллионы граждан» — как для личного общения, так и для рабочих переписок, — и речи о полном запрете сервиса на данный момент не идёт.

Тем не менее в конце ноября Роскомнадзор вновь заявил, что платформа продолжает нарушать российское законодательство. Ведомство предупредило: если претензии российских властей будут и дальше игнорироваться, ограничения могут быть усилены вплоть до полной блокировки сервиса.

Источник:

Теги: whatsapp, мессенджер, сбой, россия
