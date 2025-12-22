Сегодня 22 декабря 2025
Россия заполняется майнерами — в 2025 году количество ферм выросло почти в 1,5 раза

В 2025 году в России резко выросло количество майнинговых ферм — на 44 %, до 196,9 тыс. единиц, указано в базе данных системы контроля энергетических расходов МТС EnergyTool, о чём сообщил РБК. Для сравнения, в 2024 году их количество выросло год к году только на 7 %.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Платформа EnergyTool, используя данные систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и алгоритмов ИИ, выявляет аномалии в энергопотреблении, определяя несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтённые нагрузки, которыми отличаются майнинг-фермы.

Судя по аналитике МТС, больше всего майнинговых ферм было обнаружено в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан, меньше всего — в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской Республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.

Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов согласился с выводами МТС, отметив, что увеличение числа технологических площадок в 2025 году стало следствием признания отрасли как инвестиционного инструмента. «С момента включения майнинга в систему государственного регулирования в августе 2024 года произошёл окончательный поворот институциональных инвесторов в сторону отрасли, это и стало результатом получения таких показателей», — заявил он, добавив, что выходу отрасли в правовое поле способствовали действия Федеральной налоговой службы.

Этого мнения придерживается коммерческий директор Intelion Data Systems Антон Гонтарев, отметивший, что с принятием и уточнением регуляторной базы рынок стал понятнее для крупных игроков, и это изменило его структуру. «В майнинг всё активнее заходят компании с промышленным подходом, а также инвестиционные фонды, которые рассматривают майнинговые проекты как инфраструктурные активы с долгосрочным инвестиционным горизонтом, а не как спекулятивную деятельность», — сообщил он. По его словам, вместо отдельных установок и локальных решений компании теперь сосредоточены на использовании масштабируемых промышленных площадок с предсказуемой экономикой и прозрачной моделью управления.

В свою очередь, представитель «Эн+» связал рост общего числа криптоферм с ростом нелегального сегмента. По его словам, компания «Иркутскэнергосбыт» (входит в «Эн+») совместно с правоохранительными органами Иркутской области неоднократно выявляла в этом году нелегально работающие майнинг-фермы, которые, как правило, маскируются под бытовых потребителей для оплаты электричества по льготным тарифам. Он добавил, что это «наносит прямой ущерб как энергетической инфраструктуре, так и добросовестным потребителям, увеличивая риски аварий и недополучения ресурсов для развития региона».

Безделов также отметил изменение конъюнктуры рынка. «На смену энтузиастам приходят корпоративные игроки, готовые к существенно более серьезным вложениям в майнинг», — сообщил он. Кроме того, из-за роста стоимости электроэнергии майнеры начали активно переходить на альтернативные источники энергии, в основном на газ, заявил эксперт. Количество площадок с использованием такого источника энергии будет расти, считает Безделов.

Источник:

майнинг, криптовалюта, россия
