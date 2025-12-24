Планшеты HONOR Pad в 2025 году: нейросети, автономность и попытки заменить ноутбук

В 2025 году глобально продажи планшетов снизились на 4,4% — во-многом как раз из-за отсутствия серьезных инноваций, из года в год производители предлагают более-менее одно и то же. В России, при этом, наоборот, продажи подскочили — как минимум в первом квартале сразу на 15%. И во многом это связывают с попытками людей сэкономить (да, цены будут повышаться и на планшеты тоже, но это общая тенденция для всего рынка техники), в том числе попытками заменить ноутбук устройством подешевле.

И, несмотря на то, что планшеты HONOR не входят в топы по продажам, компании есть что предложить на этом поприще. Ну и в категориях попроще, вроде обычных «прикроватных гаджетов».

HONOR Pad X7

Самый простой планшет HONOR на сегодняшний день — и важно не путать его с вышедшим еще в 2021 году одноименным гаджетом. Это совсем другая модель с тем же именем.

HONOR Pad X7 2025 оснащен 8,7-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 1340 × 800 пикселей с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 625 кд/м². В конструкции предусмотрены 5-мегапиксельная фронтальная и 8-мегапиксельная основная камеры. Динамики стереофонические.

Аппаратная платформа — Qualcomm Snapdragon 680. Используется 4 или 6 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 64 или 128 Гбайт. Расширить дисковое пространство можно за счет карты памяти формата microSD. Источником питания служит аккумуляторная батарея ёмкостью 7020 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью до 10 Вт и обратной проводной зарядки. Заявлено, что планшет весьма ударопрочный — при том, что относительно компактный и легкий: 211,8 × 124,8 × 7,99 мм при массе 365 граммов. Отличный вариант планшета в первую очередь для ребенка. Стоимость HONOR Pad X7 – от 10 999 рублей за Wi-Fi-версию и от 12 990 рублей за версию с LTE-модемом.

HONOR Pad X9a

Обновленная версия HONOR Pad X9 образца 2023 года, на котором, в частности, дебютировала (на планшетах) система приспособления экрана к циркадным ритмам — теперь уже базовая для устройств бренда.

Обновление коснулось более-менее всего в планшете. Новинка получила ЖК-экран диагональю 11,5 дюйма и разрешением 2508 × 1504 с частотой обновления 120 Гц, систему камер с 8-мегапиксельным и 5-мегапиксельным модулями, четыре динамика.

При этом аппаратная платформа не изменилась — та же Qualcomm Snapdragon 685, что и в HONOR Pad X9. Оперативной памяти стало больше: 6 или 8 Гбайт. Варианты по флеш-памяти: 128 или 256 Гбайт. В качестве источника питания используется мощный аккумулятор ёмкостью 8300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки (35 Вт) и обратной проводной зарядки. Несмотря на крупный экран, планшет весит немного — всего 475 г при толщине корпуса 6,77 мм. Корпус, к слову, из алюминия. Это не самый мощный планшет, но с отличным экраном и удобным форм-фактором — он представляется оптимальным мультимедиа-комбайном без претензий на статус рабочего инструмента. Стоимость HONOR Pad X9a – от 23 999 рублей за Wi-Fi-версию и от 26 999 рублей за версию с LTE-модемом.

HONOR Pad 10

HONOR Pad 10 – главная модель в линейке, продолжение номерной серии планшетов, с которой, естественно, все и начиналось для бренда. И это как раз планшет, на который можно опереться при замене ноутбука как «печатной машинки».

HONOR Pad 10 получил цельнометаллический корпус толщиной всего 6,29 мм при весе, составляющем только 525 граммов. В нем установлен 12,1-дюймовый ЖК-экран Honor Eye Comfort разрешением 2560×1600 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Заявляется, что планшет поддерживает цветовую гамму DCI-P3, включая 96 % палитры NTSC и 133 % sRGB, с отображением до 1,07 млрд оттенков цвета. Камеры: 8+8 мегапикселей (основная + фронтальная). Установлено шесть динамиков.

Аппаратная платформа — 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который сопровождается 8 Гбайт оперативной памяти и накопителями на 128 либо 256 Гбайт (без возможности расширения памяти). В качестве источника питания — аккумулятор емкостью 10 100 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт при использовании комплектного адаптера или до 66 Вт с использованием более мощных адаптеров Honor SuperCharge.

Для планшета можно докупить опциональный чехол-клавиатуру, также поддерживается фирменный стилус. Хорошо настроенный дисплей высокого разрешения, достаточная мощной начинки и подобающие аксессуары позволяют планшету отчасти заменить ноутбук — например, в небольших поездках. Стоимость HONOR Pad 10 – от 23 999 рублей за Wi-Fi-версию и от 29 999 рублей за версию с LTE-модемом.

HONOR Pad V9

HONOR Pad V9 – флагманская модель линейки 2025 года, которой мы посвятили и подробный текстовый обзор, и даже видео.

Этот планшет — самый тонкий в линейке, как и следовало ожидать от флагмана — лишь 6,1 мм. Вес — 425 мм при том, что корпус цельнометаллический. Экран: ЖК диагональю 11,5 дюйма и разрешением аж 2800 × 1840 точек (плотность пикселей выше, чем у iPad). Частота обновления — 144 Гц (поддерживается некоторыми играми). Динамиков очень много — восемь, и они хорошего уровня: есть и большой запас по громкости, и сцена приличная, и позиционирование на уровне. Есть сертификация IMAX Enhanced. Предусмотрены камеры разрешением 13 и 8 Мп.

В HONOR Pad V9 установлена аппаратная платформа MediaTek Dimensity 8350, которая обеспечивает очень высокую производительность планшету — в своем ценовом сегменте он, пожалуй, лидирует. Планшет поставляется в единственной версии по объему памяти: 8 Гбайт оперативной и накопитель на 256 Гбайт. Слот для карты памяти отсутствует. В качестве источника питания используется батарея емкостью 10100 мА·ч. В комплекте лежит адаптер на 66 Вт.

Важная фишка модели — оболочка Magic OS 9.0 в сочетании с Android 15. Такая же устанавливается и на остальные планшеты бренда, но в HONOR Pad V9 в ней доступен весьма широкий диапазон ИИ-возможностей: обновленное приложение «HONOR Заметки», ИИ-система выделения выбранного голоса с возможностью идентификации говорящего на фоне посторонних шумов и помех, способность преобразовывать аудиозапись в текст, создавая при этом дайджест с выделением ключевых моментов, функция Magic Portal для обмена контентом между приложениями и AI-ластик, который позволяет одним касанием удалять объекты с фотографий и скриншотов.

Планшет также получил поддержку чехла-клавиатуры и фирменного пера — и может использоваться уже в большом спектре задач, в том числе и рабочих. Стоимость HONOR Pad V9 стартует с 34 999 рублей за одинокий планшет и 41 999 рублей за комплект с клавиатурой и пером. Версия с LTE-модемом для этой модели не предусмотрена.

