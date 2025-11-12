Планшеты снова не в моде: мировые поставки продолжают падать, особенно у мелких производителей

По данным IDC, в третьем квартале 2025 года мировые объёмы поставок планшетов в годовом сравнении снизились на 4,4 % до 38 млн штук. Примечательно, что на протяжении шести предыдущих кварталов этот рынок демонстрировал рост, но с первого полугодия во второе перешли увеличенные товарные запасы соответствующих устройств, что во многом было обусловлено влиянием тарифов Трампа.

Лидером рынка планшетов по итогам третьего квартала осталась Apple, которая увеличила объёмы поставок iPad на 5,2 % до 13,2 млн штук, преимущественно за счёт базовой модели с 10,9-дюймовым дисплеем. Lenovo удалось нарастить поставки планшетов на 22,6 %, Xiaomi отличилась ростом на 7,2 %, а находящаяся под санкциями США китайская компания Huawei смогла поставить на 200 000 больше планшетов, чем в третьем квартале прошлого года. Прирост ограничился 3,7 %.

В целом, как отмечают аналитики, рынком планшетов в последнее время движут правительственные инициативы в сфере образования или стремление производителей смартфонов расширить ассортимент предложений в смежном сегменте. Samsung Electronics на этом фоне не отличилась положительной динамикой, сократив объёмы поставок планшетов на 1,9 % до 6,9 млн штук. В общей сложности, рейтинг крупнейших поставщиков планшетов составлен таким образом в порядке убывания доли: Apple (34,7 %), Samsung (18,3 %), Lenovo (9,7 %), Huawei (8,9 %) и Xiaomi (6,7 %). Среди этих поставщиков все увеличили свою долю рынка за прошедший год.

Тем не менее, больше всего потеряли в поставках небольшие производители планшетов, которые не попали в первую пятёрку игроков рынка. В общей сложности они сократили свои поставки с 11,2 до 8,3 млн штук по сравнению с третьим кварталом прошлого года, а их доля на рынке уменьшилась с 29 до 21,8 %. Эффект пандемии более не влияет на стимулирование продаж планшетов, они стабилизируются, а сроки эксплуатации данных устройств увеличиваются. Интерес покупателей вызывает в основном интеграция ИИ-функций, использование новых схем трансформации корпуса и клавиатуры, а также переход на более совершенные дисплеи. Спрос ярче всего выражен в сегменте устройств, ориентированных на создание контента и ценовой диапазон выше среднего, по мнению представителей IDC.