Журналисты нашли косвенное подтверждение, что в Hogwarts Legacy 2 появится соревновательный мультиплеер

Издательство Warner Bros. Games и разработчики из Avalanche Software не спешат делиться подробностями продолжения ролевого экшена с открытым миром Hogwarts Legacy, но возможные детали игры содержит недавняя вакансия в студии.

Источник изображения: Warner Bros. Games

Источник изображений: Warner Bros. Games

Портал GameRant обратил внимание на размещённую недавно Warner Bros. Games вакансию старшего инженера ПО (бэкенд) в Avalanche Software, которая, по мнению журналистов, содержит указание на характер Hogwarts Legacy 2.

Судя по описанию должности, в настоящее время Avalanche Software работает над онлайновой мультиплеерной RPG, в которой будут система матчмейкинга (подбора игроков), лобби и элементы игр-сервисов.

С Hogwarts Legacy секретный проект Avalanche формально ничего не связывает, однако в прошлых вакансиях студии с упоминанием онлайновой мультиплеерной RPG среди требований значилось «глубокое понимание мира чародейства и волшебства».

В GameRant предполагают, что сетевые элементы в Hogwarts Legacy 2 могут принять форму соревновательного мультиплеера — например, квиддича, которого так не хватало фанатам оригинальной игры.

Как отмечают в GameRant, в прошлом Avalanche Software работала над несколькими играми одновременно, однако после успеха Hogwarts Legacy (40 млн проданных копий менее чем за три года) сменила приоритеты.

Сиквел Hogwarts Legacy был официально подтверждён прошлой осенью и всё ещё находится в разработке у Avalanche Software. «Гарри Поттер» входит в число франшиз, на которых Warner Bros. Games решила сосредоточиться в будущем.

hogwarts legacy, avalanche software, warner bros. games, ролевой экшен
