Samsung готовит Wide Fold — складной смартфон с соотношением сторон 4:3, как у Apple

Компания Samsung Electronics пытается не отставать от конкурентов в сегменте складных смартфонов с гибкими дисплеями. «Трёхстворчатый» Galaxy Z TriFold был представлен недавно в качестве ответа на подобное решение Huawei, но противовесом первому складному Apple iPhone должен стать Galaxy Wide Fold со схожими размерами и пропорциями складного дисплея, как отмечает ETNews.

К осени следующего года Samsung должна представить складной смартфон Galaxy Wide Fold, который получит 7,6-дюймовый внутренний дисплей типа OLED, который в разложенном состоянии будет иметь соотношение сторон «4:3», более удобное для просмотра фотографий и веб-страниц. Как ожидается, первый складной iPhone будет обладать 7,58-дюймовым дисплеем со схожими пропорциями. Apple также пытается применить при его производстве сверхтонкое стеклянное покрытие с переменной толщиной, призванное уменьшить видимые складки на поверхности в открытом состоянии. Если учесть, что использовать такое стекло готовы и китайские конкуренты, Apple может оказаться не первым производителем, применившим его в своём складном смартфоне.

Samsung Galaxy Wide Fold также получит внешний 5,4-дюймовый дисплей и поддержку 25-ваттной беспроводной зарядки, которая дебютирует в начале 2026 года вместе с Galaxy S26 Ultra. По прогнозам TrendForce, появление на рынке в следующем году первого складного смартфона Apple позволит в целом увеличить долю данной категории на мировом рынке с нынешних 1,6 % до 3 % к 2027 году.