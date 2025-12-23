Сегодня 23 декабря 2025
В ChatGPT появились персональные итоги года в стиле Spotify Wrapped

OpenAI запустила в ИИ-боте функцию подведения итогов года в стиле Spotify Wrapped, которая получила название «Ваш год с ChatGPT». На данный момент она доступна ограниченному числу пользователей сервиса в разных странах мира, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию и Новую Зеландию.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

На момент запуска функции «Ваш год с ChatGPT» она доступна бесплатным пользователям ИИ-бота, а также подписчикам на тарифах Plus и Pro, у которых активированы опции «Сохранять воспоминания для контекста» и «Использовать историю чатов для контекста». Чтобы получить итоги года также необходимо достигнуть определённого порога активности в беседах с ChatGPT. Пользователи аккаунтов Team, Enterprise и Education не смогут получить доступ к функции «Ваш год с ChatGPT».

Новая функция, как и другие подобные инструменты в разных приложениях, вдохновлена популярным итоговым отчётом за год Spotify Wrapped. Как и в случае Spotify, OpenAI использует яркие графические элементы и персонализирует данные для каждого пользователя, а также вручает «награды» на основе того, как происходило взаимодействие с чат-ботом в течение года.

В процессе подведения итогов ChatGPT также генерирует стихотворение и изображение, сфокусированные на темах, которые интересовали пользователя в течение года. Хотя эта функция рекламируется на стартовой странице приложения, она не запускается автоматически. Получить доступ к ней можно в веб-приложении ChatGPT, а также в мобильных версиях для Android и iOS. Пользователи также могут напрямую обратится к чат-боту, чтобы он активировал функцию «Ваш год с ChatGPT».

Источник:

Теги: chatgpt, openai, чат-бот
