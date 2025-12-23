На фоне американской сделки ByteDance впервые оценили в $500 млрд

Владеющая платформой TikTok китайская компания ByteDance недавно согласовала с американскими властями сделку по отделению локальных активов. По сути, это положило конец затянувшемуся периоду, на протяжении которого продолжение деятельности TikTok в США оставалось под вопросом. Появление определённости придало уверенности инвесторам, в результате чего текущую капитализацию ByteDance некоторые источники оценивают в $500 млрд.

Для частной китайской компании это весьма высокий показатель, поскольку отметку в $400 млрд она преодолевала дважды с 2021 года, но до $480 млрд добралась только в ноябре текущего года, когда интерес к её активам проявила одна крупная китайская инвестиционная фирма. Для сравнения, капитализация американского стартапа OpenAI оценивается в $830 млрд, тогда как аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) тянет на $800 млрд.

По словам источников, на которые ссылается South China Morning Post, заключение сделки в США позволит ByteDance получать прибыль от работы с местными пользователями, хотя по её результатам китайский разработчик TikTok и сохранит за собой всего 19,9 % местных активов. Прочие будут распределены между американскими и международными инвесторами, включая действующих акционеров ByteDance, которым достанутся 30,1 % американского СП. В последние годы капитализация ByteDance испытывала взлёты и падения, поскольку деятельность TikTok в США оказалась весьма политизированным вопросом, отпугивающим потенциальных инвесторов в материнскую компанию. После многократных отсрочек на запрет работы TikTok в США, сделка с инвесторами должна быть закрыта к 23 января 2026 года.