Сегодня 23 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic сделала базовые навыки ИИ-аген...
реклама
Новости Software

Anthropic сделала базовые навыки ИИ-агентов открытым стандартом

Anthropic намеревается сделать открытым стандартом Agent Skills — набор навыков агентов искусственного интеллекта. В компании надеются, что это решение станет стандартом для всей отрасли ИИ.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

Anthropic уже опубликовала открытую спецификацию и образец SDK на сайте Agent Skills, а Microsoft начала интеграцию этих решений в VS Code и GitHub. Разработчики прочих средств написания кода при помощи ИИ, в том числе Cursor, Goose, Amp и OpenCode, используют некоторые наработки Anthropic в своих сервисах — компания ведёт активные переговоры с другими участниками экосистемы.

Пакет Anthropic Skills представляет собой наборы инструкций, сценариев и ресурсов, которые позволяют ИИ последовательно выполнять специализированные задачи. Пользователям не приходится каждый раз готовить конкретные запросы, поэтому приложения ИИ-агентов становятся всё более популярными в областях программирования, права, финансов, бухгалтерского учёта и обработки данных.

«Отзывы положительные, потому что Skills позволяют им персонализировать Claude так, как они в действительности работают, и быстрее получать качественные результаты», — отметил менеджер по продукту Anthropic Махеш Мураг (Mahesh Murag). Среди наработок компании уже значится открытый стандарт Model Context Protocol (MCP), позволяющий подключать ИИ-помощников к сторонним инструментам, сервисам и источникам данных. Anthropic позиционирует себя не только как разработчика моделей и средств ИИ, но и архитектора на инфраструктурном уровне, чьи открытые продукты пронизывают всю отрасль, затрагивая работу конкурентов, в том числе OpenAI и Google.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic превратила своего чат-бота Claude в расширение для Chrome
Всего 250 вредных документов способны «отравить» ИИ-модель любого размера, подсчитали в Anthropic
Anthropic случайно показала пользователю «душу» ИИ
OpenAI признала: у ИИ-браузеров есть уязвимость к инъекциям, которую невозможно полностью устранить
В ChatGPT появились персональные итоги года в стиле Spotify Wrapped
Плод «воображения и креативности»: Blue Prince заподозрили в использовании генеративного ИИ, но издатель встал на защиту игры
Теги: anthropic, ии-агент, стандарты
anthropic, ии-агент, стандарты
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.