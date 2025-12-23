Anthropic сделала базовые навыки ИИ-агентов открытым стандартом

Anthropic намеревается сделать открытым стандартом Agent Skills — набор навыков агентов искусственного интеллекта. В компании надеются, что это решение станет стандартом для всей отрасли ИИ.

Anthropic уже опубликовала открытую спецификацию и образец SDK на сайте Agent Skills, а Microsoft начала интеграцию этих решений в VS Code и GitHub. Разработчики прочих средств написания кода при помощи ИИ, в том числе Cursor, Goose, Amp и OpenCode, используют некоторые наработки Anthropic в своих сервисах — компания ведёт активные переговоры с другими участниками экосистемы.

Пакет Anthropic Skills представляет собой наборы инструкций, сценариев и ресурсов, которые позволяют ИИ последовательно выполнять специализированные задачи. Пользователям не приходится каждый раз готовить конкретные запросы, поэтому приложения ИИ-агентов становятся всё более популярными в областях программирования, права, финансов, бухгалтерского учёта и обработки данных.

«Отзывы положительные, потому что Skills позволяют им персонализировать Claude так, как они в действительности работают, и быстрее получать качественные результаты», — отметил менеджер по продукту Anthropic Махеш Мураг (Mahesh Murag). Среди наработок компании уже значится открытый стандарт Model Context Protocol (MCP), позволяющий подключать ИИ-помощников к сторонним инструментам, сервисам и источникам данных. Anthropic позиционирует себя не только как разработчика моделей и средств ИИ, но и архитектора на инфраструктурном уровне, чьи открытые продукты пронизывают всю отрасль, затрагивая работу конкурентов, в том числе OpenAI и Google.