Продажи ностальгических ролевых игр Octopath Traveler перевалили за 6 млн копий

Компания Square Enix сообщила, что фэнтезийные ролевые игры серии Octopath Traveler разошлись общим тиражом свыше 6 млн копий. Данную информацию разработчики раскрыли в официальном микроблоге, напомнив о недавнем релизе Octopath Traveler 0.

При подсчёте авторы учли продажи Octopath Traveler и Octopath Traveler II, а также недавно вышедшей «нулевой» части. Речь идёт о расширенной версии Octopath Traveler: Champions of the Continent для PC и современных консолей, которая изначально вышла в 2020 году на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Действие Octopath Traveler 0 происходит в стране под названием Орстерра. Сами авторы называют проект «эпической сагой о божественных кольцах», объединяющей «ностальгический пиксель-арт с современными трёхмерными технологиями».

На игрока возлагается благородная цель по восстановлению родного города главного героя, который будет также участвовать в тактических битвах в составе отряда из восьми персонажей.

В прошлый раз Square Enix делилась данными о продажах серии игр Octopath Traveler год назад — 22 декабря 2024 года. Тогда речь шла о 5 млн проданных копий.