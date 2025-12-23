Сегодня 23 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android Продажи ностальгических ролевых игр Octo...
реклама
Новости Software

Продажи ностальгических ролевых игр Octopath Traveler перевалили за 6 млн копий

Компания Square Enix сообщила, что фэнтезийные ролевые игры серии Octopath Traveler разошлись общим тиражом свыше 6 млн копий. Данную информацию разработчики раскрыли в официальном микроблоге, напомнив о недавнем релизе Octopath Traveler 0.

Источник изображений: Square Enix

Источник изображений: Square Enix

При подсчёте авторы учли продажи Octopath Traveler и Octopath Traveler II, а также недавно вышедшей «нулевой» части. Речь идёт о расширенной версии Octopath Traveler: Champions of the Continent для PC и современных консолей, которая изначально вышла в 2020 году на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Действие Octopath Traveler 0 происходит в стране под названием Орстерра. Сами авторы называют проект «эпической сагой о божественных кольцах», объединяющей «ностальгический пиксель-арт с современными трёхмерными технологиями».

На игрока возлагается благородная цель по восстановлению родного города главного героя, который будет также участвовать в тактических битвах в составе отряда из восьми персонажей.

В прошлый раз Square Enix делилась данными о продажах серии игр Octopath Traveler год назад — 22 декабря 2024 года. Тогда речь шла о 5 млн проданных копий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акционеры Electronic Arts одобрили сделку по продаже компании саудовским инвесторам и их партнёрам
Кооперативный хит RV There Yet? достиг новой вершины продаж и получил крупный патч — теперь можно играть на русском языке и распивать водку
Продажи Hogwarts Legacy превысили 40 млн копий спустя почти три года после релиза
«Боюсь, мы застряли в петле»: бывший технический директор Rockstar раскрыл, почему студия никогда не выпустит GTA: Moscow, хотя такая идея была
Глава Larian объяснил, зачем фанатам Baldur's Gate 3 стоит играть в старые Divinity
Священник против демонов: инсайдер раскрыл подробности отменённого шутера от соавтора Doom и заинтриговал фанатов старой id Software
Теги: продажи игр, octopath traveler, octopath traveler: champions of the continent, octopath traveler ii, square enix
продажи игр, octopath traveler, octopath traveler: champions of the continent, octopath traveler ii, square enix
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.