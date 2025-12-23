Nvidia экстренно выпустила Hotfix-драйвер GeForce для исправления проблем с SDR и цветами

Компания Nvidia выпустила заплату GeForce Hotfix Display Driver 591.67 на базе драйвера Game Ready Driver 591.59. Обновление призвано решить три конкретные проблемы, связанные с выводом изображения, а также работой панели управления Nvidia.

Nvidia объясняет, что пользователи могут заметить небольшие полосы на градиентах при работе в цветовом режиме SDR, где плавные переходы, такие как небо, тени или затухание пользовательского интерфейса, могут отображать видимые ступеньки вместо чистого смешивания. Обновление 591.67 призвано это исправить.

Заплатка также призвана решить проблему с неправильной работой настройки «Цветовая интенсивность» в панели управления Nvidia, которая может приводить к непоследовательным изменениям насыщенности цвета на рабочем столе и в приложениях, даже если эта настройка включена.

Также обновление восстанавливает возможность отменить выбор «Показывать значок панели уведомлений» на панели управления Nvidia, чтобы значок не оставался в системном трее после попытки его отключения.

Напомним, что заплатки не являются полноценным WHQL-релизом драйвера, а фактически представляют бета-версии, которые следует устанавливать только тем, кто столкнулся с конкретными проблемами. Если описанные выше проблемы не мешают, обновление можно смело пропустить и дождаться полноценной WHQL-версии программного обеспечения. Однако на данный момент неизвестно, когда ожидается очередное полноценное обновление драйвера GeForce. Вполне возможно, что указанная заплатка является последним обновлением драйвера Nvidia в текущем году.