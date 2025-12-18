Nvidia выпустила драйвер GeForce 591.59 с игровыми оптимизациями и исправлениями ряда старых проблем

Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 591.59 WHQL. Компания заявляет, что новое программное обеспечение оптимизирует производительность в играх с поддержкой технологии Reflex и DLSS 4, однако не указывает, в каких именно. Новый драйвер также исправляет ряд ошибок, обнаруженных в предыдущих релизах.
Список исправленных проблем:
- в Enshrouded повышена стабильность на видеокартах GeForce RTX 50-й серии;
- исправлена проблема с нефункционирующим переключателем HDR в игре Assassin’s Creed Valhalla при включении Smooth Motion;
- в Dying Light: The Beast исправлены проблемы с нестабильностью работы после установки драйвера версии 591.44;
- исправлена проблема с приглушением цветов после смены разрешения экрана на неродное;
- исправлена проблема, при которой включение RTX HDR на некоторых моделях телевизоров приводила к появлению чёрного экрана.
Известные проблемы: невозможно отменить выбор «Показывать значок панели уведомлений» на панели управления Nvidia.
Скачать драйвер GeForce Game Ready 591.59 WHQL можно через Nvidia App или с официального сайта Nvidia.
