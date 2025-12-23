Remedy рассказала, чего ждать от Control Resonant — самой большой и амбициозной игры студии на сегодняшний день

Вслед за недавним анонсом финская студия Remedy Entertainment (Alan Wake 2, FBC: Firebreak, первые две части трилогии Max Payne) рассказала, чего ждать от ролевого боевика Control Resonant — сиквела паранормального экшена Control.

Как подчеркнули в Remedy, Control Resonant является самой большой и амбициозной игрой студии на сегодняшний день. Проект позиционируется не просто как сиквел, а как брат/сестра оригинальной Control.

«Мы поднимаем боевую систему, исследование и повествование на новый уровень и делаем [игру] более запоминающимся опытом», — заявили о своих амбициях разработчики Control Resonant.

Поклонники ждали продолжения Control с 2019 года, и Remedy обещает, что Control Resonant не разочарует: «После семи лет ожиданий — это то, чего вы, фанаты, заслуживаете».

Протагонистом Control Resonant выступит Дилан Фейден — брат Джесси из Control. После долгих лет заточения герою предстоит освоить сверхспособности, направить их на защиту Манхэттена от загадочной космической сущности и отыскать сестру.

По словам режиссёра игры Микаэля Касуринена (Mikael Kasurinen), Control и Control Resonant отражают путешествие сестры и брата через этот мир, и потому их можно проходить в любом порядке.

Control Resonant выйдет в 2026 году на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают глубокую систему развития, оружие-трансформер и невообразимые локации. Поддержка русского языка не заявлена.