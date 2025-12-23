Новый трейлер Yakuza Kiwami 3 показал, чем заниматься в отрыве от сюжета — сиротский приют, женская банда, подпольный бойцовский клуб и не только

Издательство Sega и разработчики из японской Ryu Ga Gotoku Studio представили обзорный геймплейный трейлер приключенческого экшена Yakuza Kiwami 3 и входящего в его состав сюжетного дополнения Dark Ties.

Напомним, Yakuza Kiwami 3 представляет собой ремейк Yakuza 3 на движке Dragon Engine (Yakuza Kiwami 2, Like A Dragon: Infinite Wealth) и, по словам создателей, выводит каждый элемент оригинальной игры на новый уровень.

Обнародованный в рамках трансляции Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Direct обзорный трейлер ремейка длится шесть минут и демонстрирует геймплейные режимы в основной игре и дополнении.

В Yakuza Kiwami 3 среди побочных геймплейных активностей значатся:

Life at Morning Glory — предложит почувствовать себя менеджером сиротского приюта Morning Glory, помогать с насущными делами, проводить время с детьми;

Bad Boy Dragon — позволит Кирю стать лидером женской байкерской банды Haisai Girls и встать на защиту правопорядка Окинавы.

В роли Ёситаки Минэ (антагонист Yakuza 3) игроки Dark Ties помогут лейтенанту Цуёси Канде подтянуть репутацию в серии драматичных квестов (Kanda Damage Control) и примут участие в подпольном бойцовском клубе (Hell’s Arena).

Обещают ещё более брутальные и динамичные сражения, дополнительные сюжетные сцены, новые и улучшенные старые побочные задания, индивидуализацию внешнего вида и мобильного телефона героя, а также текстовый перевод на русский.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties поступит в продажу 12 февраля 2026 года для PC (недоступна в российском Steam), PS4, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2 по цене $60 за стандартное издание и $75 за расширенное.