Сегодня 23 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Новый трейлер Yakuza Kiwami 3 показал, ч...
реклама
Новости Software

Новый трейлер Yakuza Kiwami 3 показал, чем заниматься в отрыве от сюжета — сиротский приют, женская банда, подпольный бойцовский клуб и не только

Издательство Sega и разработчики из японской Ryu Ga Gotoku Studio представили обзорный геймплейный трейлер приключенческого экшена Yakuza Kiwami 3 и входящего в его состав сюжетного дополнения Dark Ties.

Источник изображений: Sega

Источник изображений: Sega

Напомним, Yakuza Kiwami 3 представляет собой ремейк Yakuza 3 на движке Dragon Engine (Yakuza Kiwami 2, Like A Dragon: Infinite Wealth) и, по словам создателей, выводит каждый элемент оригинальной игры на новый уровень.

Обнародованный в рамках трансляции Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Direct обзорный трейлер ремейка длится шесть минут и демонстрирует геймплейные режимы в основной игре и дополнении.

В Yakuza Kiwami 3 среди побочных геймплейных активностей значатся:

  • Life at Morning Glory — предложит почувствовать себя менеджером сиротского приюта Morning Glory, помогать с насущными делами, проводить время с детьми;
  • Bad Boy Dragon — позволит Кирю стать лидером женской байкерской банды Haisai Girls и встать на защиту правопорядка Окинавы.

В роли Ёситаки Минэ (антагонист Yakuza 3) игроки Dark Ties помогут лейтенанту Цуёси Канде подтянуть репутацию в серии драматичных квестов (Kanda Damage Control) и примут участие в подпольном бойцовском клубе (Hell’s Arena).

Обещают ещё более брутальные и динамичные сражения, дополнительные сюжетные сцены, новые и улучшенные старые побочные задания, индивидуализацию внешнего вида и мобильного телефона героя, а также текстовый перевод на русский.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties поступит в продажу 12 февраля 2026 года для PC (недоступна в российском Steam), PS4, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2 по цене $60 за стандартное издание и $75 за расширенное.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Гарфилд», «Флинтстоуны» и все-все-все: энтузиасты раскопали 144 утерянные игры середины 90-х для Sega Mega Drive
Создатель Yakuza анонсировал приключенческий боевик Gang of Dragon, который подозрительно похож на Yakuza
Yakuza Kiwami 3 выйдет с переводом на русский и сюжетным дополнением про главного злодея — дата релиза и первый трейлер ремейка Yakuza 3
Remedy рассказала, чего ждать от Control Resonant — самой большой и амбициозной игры студии на сегодняшний день
Продажи ностальгических ролевых игр Octopath Traveler перевалили за 6 млн копий
«Боюсь, мы застряли в петле»: бывший технический директор Rockstar раскрыл, почему студия никогда не выпустит GTA: Moscow, хотя такая идея была
Теги: yakuza kiwami 3, ryu ga gotoku studio, sega, приключенческий экшен
yakuza kiwami 3, ryu ga gotoku studio, sega, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.