Сегодня 24 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Yakuza Kiwami 3 выйдет с переводом на ру...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Yakuza Kiwami 3 выйдет с переводом на русский и сюжетным дополнением про главного злодея — дата релиза и первый трейлер ремейка Yakuza 3

Как и предполагала недавняя утечка, разработчики из японской Ryu Ga Gotoku Studio на презентации RGG Summit 2025 всё-таки представили бескомпромиссный ремейк приключенческого экшена Yakuza 3 — Yakuza Kiwami 3.

Источник изображений: Ryu Ga Gotoku Studio

Источник изображений: Ryu Ga Gotoku Studio

Yakuza Kiwami 3 базируется на движке Dragon Engine (Yakuza 6: The Song of Life, Yakuza Kiwami 2, Like A Dragon: Infinite Wealth) и, по словам разработчиков, выводит каждый элемент оригинальной Yakuza 3 на новый уровень.

Помимо созданной с нуля графики, Yakuza Kiwami 3 предложит ещё более брутальные и динамичные сражения, дополнительные сюжетные сцены, новые и улучшенные старые побочные задания, а также текстовый перевод на русский язык.

Скриншоты
Смотреть все изображения (4)
Смотреть все
изображения (4)

В состав Yakuza Kiwami 3 также войдёт сюжетное дополнение Dark Ties, посвящённое драматичному приключению Ёситаки Минэ — главного антагониста Yakuza 3. Анонсирующий трейлер Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties прикреплён ниже.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties поступит в продажу 12 февраля 2026 года для PC (недоступна в российском Steam), PS4, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2 по цене $60 за стандартное издание и $75 за расширенное.

Вдобавок к английскому ремейк предложит и японский дубляж

На RGG Summit 2025 также объявили, что 8 декабря Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 выйдут на PS5, Xbox Series X и S, а ПК-версии обеих игр 9 декабря получат поддержку дополнительных языков.

Также 8 декабря до PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S доберётся Yakuza 0 Director’s Cut — расширенное издание Yakuza 0, дебютировавшее на Switch 2. Апгрейд для владельцев оригинальной игры на PC, PS4 и Xbox One не предусмотрен.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Konami поинтересовалась, ремейки каких Metal Gear фанаты хотят увидеть после Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Китайский пользователь первым в истории Steam собрал на аккаунте более 40 000 игр
Голосовой ИИ-помощник Gemini Live поможет в прохождении игр на Android
Закрытая «бета» файтинга 2XKO по League of Legends продлится всего месяц — Riot объявила дату выхода игры в раннем доступе
Теги: yakuza kiwami 3, yakuza kiwami 3 & dark ties, ryu ga gotoku studio, sega, приключенческий экшен
yakuza kiwami 3, yakuza kiwami 3 & dark ties, ryu ga gotoku studio, sega, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Найдётся всё: Китай запустил самый мощный в мире георадар, от которого в толще Земли ничего не скроется
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6
Представлены наборы памяти DDR5 объёмом до 256 Гбайт со штатным кулером на три вентилятора
«Google Фото» теперь редактирует снимки по голосовым командам — функция вышла за пределы Pixel 33 мин.
Yakuza Kiwami 3 выйдет с переводом на русский и сюжетным дополнением про главного злодея — дата релиза и первый трейлер ремейка Yakuza 3 2 ч.
Китайский пользователь первым в истории Steam собрал на аккаунте более 40 000 игр 12 ч.
ChatGPT обманом заставили пройти CAPTCHA — интернет могут наводнить фейковые публикации от ИИ 12 ч.
«Google Документы» получат дизайн с стиле Material 3 Expressive и новые фильтры поиска 13 ч.
Голосовой ИИ-помощник Gemini Live поможет в прохождении игр на Android 14 ч.
В WhatsApp встроили бесплатный переводчик сообщений, в том числе на русский 14 ч.
Закрытая «бета» файтинга 2XKO по League of Legends продлится всего месяц — Riot объявила дату выхода игры в раннем доступе 15 ч.
Hollow Knight: Silksong получила второй пострелизный патч, а разработчики уже наметили план дальнейших улучшений 16 ч.
ИИ-помощник Google Gemini пропишется в миллионах телевизоров 16 ч.
Видеообзор игрового ноутбука MSI Crosshair A16 24 мин.
Расходы ИИ-отрасли к 2030 году могут оказаться на $800 млрд больше её доходов 47 мин.
Microsoft также предлагает охлаждать чипы напрямую через микроканалы в кремнии 2 ч.
Прогноз по выручке Micron на текущий квартал превысил ожидания рынка на фоне бума ИИ 3 ч.
Пользователи iPhone 17 начали жаловаться на проблемы с работой беспроводных интерфейсов 4 ч.
OpenAI, Oracle и SoftBank построят пять крупных ЦОД для ИИ-мегапроекта Stargate в США 6 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 G815 (2025): капитан Производительность 11 ч.
GoPro представила стабилизатор Fluid Pro AI с ИИ-трекером — для камер и смартфонов за $230 12 ч.
Впервые в космос полетит экипаж из выпускников и сотрудников одного университета, но невысоко и в основном за свой счёт 14 ч.
GoPro анонсировала экшн-камеру Lit Hero со встроенной подсветкой за $270 16 ч.