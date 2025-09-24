Yakuza Kiwami 3 выйдет с переводом на русский и сюжетным дополнением про главного злодея — дата релиза и первый трейлер ремейка Yakuza 3

Как и предполагала недавняя утечка, разработчики из японской Ryu Ga Gotoku Studio на презентации RGG Summit 2025 всё-таки представили бескомпромиссный ремейк приключенческого экшена Yakuza 3 — Yakuza Kiwami 3.

Yakuza Kiwami 3 базируется на движке Dragon Engine (Yakuza 6: The Song of Life, Yakuza Kiwami 2, Like A Dragon: Infinite Wealth) и, по словам разработчиков, выводит каждый элемент оригинальной Yakuza 3 на новый уровень.

Помимо созданной с нуля графики, Yakuza Kiwami 3 предложит ещё более брутальные и динамичные сражения, дополнительные сюжетные сцены, новые и улучшенные старые побочные задания, а также текстовый перевод на русский язык.

Скриншоты

В состав Yakuza Kiwami 3 также войдёт сюжетное дополнение Dark Ties, посвящённое драматичному приключению Ёситаки Минэ — главного антагониста Yakuza 3. Анонсирующий трейлер Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties прикреплён ниже.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties поступит в продажу 12 февраля 2026 года для PC (недоступна в российском Steam), PS4, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2 по цене $60 за стандартное издание и $75 за расширенное.

На RGG Summit 2025 также объявили, что 8 декабря Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 выйдут на PS5, Xbox Series X и S, а ПК-версии обеих игр 9 декабря получат поддержку дополнительных языков.

Также 8 декабря до PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S доберётся Yakuza 0 Director’s Cut — расширенное издание Yakuza 0, дебютировавшее на Switch 2. Апгрейд для владельцев оригинальной игры на PC, PS4 и Xbox One не предусмотрен.