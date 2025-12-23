Сегодня 23 декабря 2025
Релиз амбициозного шпионского боевика 007 First Light от создателей Hitman отложили, чтобы не разочаровать игроков

Разработчики из датской студии IO Interactive (серия Hitman) сообщили о вынужденном переносе на более поздний срок релиза своего амбициозного шпионского боевика 007 First Light про юного Джеймса Бонда.

Источник изображений: IO Interactive

Напомним, 007 First Light была полноценно представлена в июне и готовилась к релизу в 2026 году. Во время тематического сентябрьского выпуска передачи State of Play раскрыли точную дату выхода — 27 марта.

Как стало известно, 007 First Light задержится на два месяца — до 27 мая 2026 года. Решение было продиктовано стремлением IO Interactive достичь уровня качества, которого игроки заслуживают со дня релиза.

По мнению IO, перенос обеспечит 007 First Light успех в долгосрочной перспективе. Разработка продвигается хорошо — игру уже можно пройти от начала и до конца, так что дополнительные два месяца пойдут на дальнейшую полировку.

«007 First Light — наш самый амбициозный проект, и команда целиком сосредоточена на создании незабываемого приключения Джеймса Бонда с захватывающим экшеном, путешествиями по миру, шпионажем, гаджетами, автомобильными погонями и многим другим», — заверили авторы.

007 First Light создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Обещают переосмысление истории становления Джеймса Бонда с погоней за неуловимым агентом-отступником, а также перевод на русский.

В рамках The Game Awards 2025 разработчики сообщили, что знаменитый музыкант Ленни Кравиц (Lenny Kravitz) сыграет в игре роль Боумы — харизматичного и непредсказуемого торговца на чёрном рынке.

