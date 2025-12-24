Сегодня 24 декабря 2025
США отложили введение дополнительных тарифов на китайские чипы до июня 2027 года

На этой неделе из официальных документов стало известно, что власти США увеличат импортные пошлины на поступающие из Китая полупроводниковые компоненты с июня 2027 года, причём величина тарифов будет определена как минимум за месяц до этого. В ближайшие 18 месяцев импортировать чипы из Китая можно будет по нулевой таможенной ставке.

Источник изображения: Unsplash, Maxence Pira

Попытки установить дополнительную пошлину на ввоз полупроводниковых компонентов из КНР могли быть предприняты по итогам расследования, которое американские регуляторы начали год назад. Предполагалось, что китайские производители чипов злоупотребляют «нерыночными методами работы» и стремятся занять доминирующее положение в полупроводниковом секторе. По всей видимости, отсрочка введения тарифов обусловлена желанием действующей американской администрации не обострять внешнеторговую ситуацию с Китаем. Подобное послабление Дональдом Трампом (Donald Trump) может быть использовано в качестве аргумента в дальнейших торговых переговорах с КНР.

В октябре этого года стороны достигли определённого консенсуса, США снизили тарифы на ряд китайских товаров, а КНР возобновила поставки редкоземельных минералов, в которых нуждаются некоторые отрасли американской промышленности. В свежих правительственных документах сообщается, что тарифы на полупроводниковые компоненты из Китая вырастут в США с 23 июня 2027 года. Администрация США ещё при Байдене пыталась как-то компенсировать активный импорт китайских чипов, выпускаемых по зрелым техпроцессам, и с 1 января этого года они облагались дополнительными пошлинами по ставке 50 %. При этом у властей США до сих пор остаётся возможность вводить дополнительные сборы с поступающих в страну чипов и готовых электронных устройств по другим основаниям до указанного срока.

Источник:

Теги: сша, китай, импорт, пошлины, отсрочка
