Сегодня 24 декабря 2025
3DNews Новости Software Приложения для iOS Apple разрешит сторонние магазины прилож...
Новости Software

Apple разрешит сторонние магазины приложений для iPhone ещё в одной стране

Apple намеревается дать разрешение на работу сторонних магазинов приложений для iOS в Бразилии. Компания согласилась на эту меру в рамках урегулирования судебного спора с антимонопольным ведомством страны; разбирательство началось в 2022 году, а новая политика вступит в силу в 2026 году.

Источник изображения: engin akyurt / unsplash.com

Бразильский Административный совет по защите экономики (CADE), выступающий антимонопольным регулятором, утвердил соглашение с Apple, которое обязывает компанию разрешить деятельность сторонних магазинов приложений и дать разработчикам возможность подключать альтернативные App Store платёжные системы. Предупреждения о переходе из App Store на сторонние платформы должны сопровождаться нейтральными формулировками. Ранее аналогичные решения Apple приняла в Европе и Японии.

Разрешив работу сторонних магазинов приложений и платёжных систем, Apple сохранит за собой право взимать комиссии с большинства платежей. При совершении покупок в App Store комиссии остаются прежними, но теперь дробятся на две части: 25 % — стандартная комиссия, 10 % — комиссия по специальным программам, например, для малых разработчиков с небольшими объёмами выручки; и 5 % сверху за использование платёжной системы Apple. При совершении покупок за пределами App Store с разработчика удерживается комиссия 15 % за перенаправление пользователей на сторонние платёжные системы при помощи кнопки или ссылки; если разработчик просто сообщает пользователю о возможности оплаты через альтернативную систему, но не сопровождает это сообщение кнопкой или ссылкой, комиссия не взимается; но дополнительно в любом случае выплачивается «основная технологическая комиссия» (Core Technology Commission) в размере 5 %.

Apple традиционно выступала против мер по открытию своей мобильной экосистемы, ссылаясь на заботу о безопасности пользователей, но регуляторы в Европе и Японии отвергли эти аргументы. В США компания была вынуждена разрешить ссылки в приложениях на внешние платёжные системы. В Бразилии ей дали 105 дней на внесение соответствующих изменений, и если этого не произойдёт, на Apple наложат штраф в размере 150 млн реалов ($27 млн).

«В целях соблюдения требований регулирующего органа CADE Apple внесёт изменения, которые затронут приложения для iOS в Бразилии. Хотя эти изменения создадут новые риски для конфиденциальности и безопасности пользователей, мы провели работу над сохранением защиты от некоторых угроз, в том числе важные меры безопасности для юных пользователей. Эти меры безопасности не устранят всех рисков, но они помогут гарантировать, что iOS останется лучшей, наиболее защищённой мобильной платформой из доступных в Бразилии, и мы далее будем отстаивать интересы пользователей и разработчиков», — заявили в Apple ресурсу 9to5Mac.

Источники:

Теги: apple, app store, бразилия, ios
