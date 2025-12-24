Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft сменит язык: миллионы строк ко...
реклама
Новости Software

Microsoft сменит язык: миллионы строк кода переведут с C и C++ на Rust к 2030 году

Microsoft объявила о намерении перевести код своих продуктов на язык Rust уже к 2030 году. Выполнять задачу будут преимущественно агенты искусственного интеллекта, но для работы над проектом компания примет на работу и новых инженеров.

Источник изображения: Simon Ray / unsplash.com

Источник изображения: Simon Ray / unsplash.com

О планах софтверного гиганта сообщил ведущий инженер компании Гален Хант (Galen Hunt) — он добавил, что открылась вакансия ведущего инженера-программиста, которому будет поручена работа над инструментами, которые Microsoft готовит для достижения этой цели. «Цель на этой <..> должности — помочь нам в развитии и расширении нашей инфраструктуры, чтобы обеспечить перевод крупнейших систем Microsoft с C и C++ на Rust. <..> Мы выстроили мощную инфраструктуру обработки кода. Наша алгоритмическая инфраструктура создаст масштабируемые графы, которые охватят исходный код в больших масштабах. Далее наша инфраструктура ИИ-обработки поможет нам подключить управляемых алгоритмами ИИ-агентов для внесения изменений в код в больших масштабах», — пояснил господин Хант.

Rust отличается от C и C++ тем, что он безопасен при работе с памятью, помогает избежать операций чтения и записи за пределами допустимого диапазона, а также ошибок, связанных с использованием памяти после её высвобождения — такие ошибки часто оборачиваются уязвимостями в ПО. В последние годы даже органы власти призывают разработчиков переходить на безопасные для работы с памятью языки, в том числе на Rust. Расширять сферу применения Rust стремится и Microsoft — в 2022 году технический директор облачной платформы Azure назвал его языком по умолчанию для новых проектов; исследователи компании также работали над средством автоматического преобразования фрагментов кода с C в Rust.

С учётом огромного числа программных продуктов Microsoft объем кодовой базы в компании означает, что ей придётся проделать колоссальную работу для её перевода на другой язык. Даже при наличии ИИ-агентов и мощных ресурсов софтверного гиганта завершить эту работу к 2030 году будет непросто.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ ломает Microsoft изнутри: Наделла потребовал от менеджеров внедрять ИИ — или выметаться
После 12 лет ожидания Microsoft наконец добавила в Windows Server нативную поддержку NVMe SSD
Google раскрыла уязвимость Windows 11 — Microsoft не смогла закрыть её с первого раза
В «Google Фото» вернули ярлыки для поиска по лицам и мордам — ранее их убрали под влиянием ИИ
«Алиса AI» в «Яндекс Браузере» научилась отвечать на вопросы по видео и документам
Anthropic сделала базовые навыки ИИ-агентов открытым стандартом
Теги: microsoft, rust, ии-агент
microsoft, rust, ии-агент
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.