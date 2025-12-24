Сегодня 24 декабря 2025
Майнеры массово перепрофилируют криптофермы под задачи ИИ

О былых доходах в сфере майнинга криптовалют уже говорить не приходится, а вот волатильность курсов иногда заставляет профессиональных участников рынка задуматься о поиске более выгодных видов деятельности. Наличие гибко настраиваемых вычислительных мощностей порой позволяет их владельцам переключиться с добычи криптовалют на обработку данных для сферы искусственного интеллекта.

Источник изображения: Unsplash, Brian Wangenheim

По меньшей мере, профессиональные майнеры владеют участками земли, контрактами на потребление больших объёмов электроэнергии и системами охлаждения в своих фермах, не говоря уже собственно об ускорителях вычислений. Разработчики ИИ тоже проявляют встречный интерес к привлечению майнеров, поскольку даже адаптация криптоферм под нужды сегмента ИИ позволяет сократить затраты средств и времени по сравнению со строительством ЦОД «с чистого листа».

Майнеры могут при этом совмещать основную деятельность с арендой своих площадок для нужд разработчиков ИИ, тем самым диверсифицируя риски и получая более высокую прибыль на растущем рынке. Данная тенденция также способствовала росту курса акций профессиональных майнеров и связанных с ними биржевых инструментов. Крупные майнеры заключают долгосрочные контракты с Amazon (AWS) и Microsoft, предоставляя свои площадки под нужды развития ИИ-инфраструктуры. Core Scientific, например, на волне подобной миграции решила к 2028 году полностью прекратить майнинг криптовалют и сосредоточиться на сегменте ИИ.

Проблемой для такой миграции становится разная специфика использования электроэнергии. Если майнеры готовы мириться с тем, что их периодически отключают от электросетей ради перераспределения ресурса в пользу прочих потребителей, то с ЦОД для ИИ подобные манёвры не прокатят. При этом техническое перевооружение майнинговых ферм под задачи ИИ тоже не является дешёвым удовольствием, и это замедляет миграцию и предъявляет серьёзные требования к наличию финансовых ресурсов. Тем более, что опасения по поводу назревающего «ИИ-пузыря» заставляют наиболее мнительных игроков криптовалютного рынка лишний раз задуматься о целесообразности миграции в сегмент ИИ. Снижение прибыльности майнинга в США также заставило некоторых игроков местного рынка задуматься о переносе мощностей за пределы страны, но если бум ИИ позволяет сохранить их, пусть и после перепрофилирования, то это считается более выгодным исходом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: биткоин, майнинг, ии
