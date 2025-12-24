Хакеры сломали французскую почту и её банковскую службу с помощью DDoS-атаки

Национальная почтовая служба Франции и входящий в её периметр банк частично прекратили работу в результате предполагаемой распределенной атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS), заявили в La Poste. Представители французской почты охарактеризовали произошедшее как «крупный сетевой инцидент», в результате которого нарушилась работа «всех наших информационных систем».

Инцидент вывел из строя онлайн-сервисы почты, её банковские сервисы, веб-сайт и мобильное приложение — клиенты могли получить услуги только явившись в офис или отделение лично. О кибератаке сообщило также банковское подразделение La Banque Postale, признав, что из-за неё «наши клиенты временно лишились доступа к мобильному приложению и онлайн-банкингу». Виновников инцидента установить не удалось, хотя одна из хакерских группировок взяла на себя ответственность за него.

Это не первый за последнее время подобный инцидент во Франции — ранее на пассажирском пароме было обнаружено ПО для дистанционного управления системами. На минувшей неделе МВД Франции сообщило об утечке данных, в результате которой киберпреступники взломали несколько ящиков электронной почты и похитили конфиденциальные документы, в том числе справки о судимости. Вскоре после этого был арестован 22-летний подозреваемый, имя которого не разглашается. Нет также ясности по поводу связи инцидентов между собой.