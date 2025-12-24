Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Хакеры сломали французскую почту и её ба...
реклама
Новости Software

Хакеры сломали французскую почту и её банковскую службу с помощью DDoS-атаки

Национальная почтовая служба Франции и входящий в её периметр банк частично прекратили работу в результате предполагаемой распределенной атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS), заявили в La Poste. Представители французской почты охарактеризовали произошедшее как «крупный сетевой инцидент», в результате которого нарушилась работа «всех наших информационных систем».

Источник изображения: Boitumelo / unsplash.com

Источник изображения: Boitumelo / unsplash.com

Инцидент вывел из строя онлайн-сервисы почты, её банковские сервисы, веб-сайт и мобильное приложение — клиенты могли получить услуги только явившись в офис или отделение лично. О кибератаке сообщило также банковское подразделение La Banque Postale, признав, что из-за неё «наши клиенты временно лишились доступа к мобильному приложению и онлайн-банкингу». Виновников инцидента установить не удалось, хотя одна из хакерских группировок взяла на себя ответственность за него.

Это не первый за последнее время подобный инцидент во Франции — ранее на пассажирском пароме было обнаружено ПО для дистанционного управления системами. На минувшей неделе МВД Франции сообщило об утечке данных, в результате которой киберпреступники взломали несколько ящиков электронной почты и похитили конфиденциальные документы, в том числе справки о судимости. Вскоре после этого был арестован 22-летний подозреваемый, имя которого не разглашается. Нет также ясности по поводу связи инцидентов между собой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei достроила завод во Франции — и теперь не знает, что с ним делать
Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак
Steam и Riot Games отключили миллионы игроков из-за мощнейшей DDoS-атаки
Хакеры перешли от кражи данных к выжиганию IT-систем российских компаний
Россияне подали иск к Роскомнадзору и Минцифры за блокировку звонков в Telegram и WhatsApp
По интернету стал распространяться вредонос Lotusbail для перехвата сообщений и угона аккаунтов WhatsApp
Теги: франция, почта, банк, ddos
франция, почта, банк, ddos
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.